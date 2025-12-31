Forza Italia, approvato l'emendamento per 280.000 euro al Cimitero di La Capretta

politica

Forza Italia rivendica con soddisfazione l’approvazione dell’emendamento al bilancio del Comune di Orvieto che stanzia 280.000 euro per i lavori di ampliamento e sistemazione del cimitero della frazione di La Capretta, un intervento atteso da anni dalla comunità locale. Un risultato politico e amministrativo frutto dell’impegno costante del gruppo consiliare di Forza Italia, che ha fatto di questa esigenza una priorità all’interno del confronto sul bilancio comunale. In particolare, il capogruppo Evasio Gialletti ha seguito e sostenuto con determinazione l’emendamento, portando all’attenzione dell’aula una richiesta sentita dai cittadini della frazione.

"Sono anni – ha spiegato Gialletti – che i residenti di La Capretta attendono un intervento adeguato sul luogo dedicato alla memoria dei propri cari. Con questo emendamento diamo finalmente una risposta concreta a una necessità reale e non più rinviabile". Determinante anche il lavoro dell’assessore al Bilancio Piergiorgio Pizzo, che ha collaborato per rendere possibile l’inserimento dell’emendamento all’interno di un bilancio improntato all’equilibrio finanziario ma allo stesso tempo orientato agli investimenti e allo sviluppo futuro della città.

Forza Italia sottolinea come l’approvazione di questo intervento rappresenti un esempio di politica attenta ai territori e alle frazioni, capace di tradurre le istanze dei cittadini in atti concreti e risorse stanziate, confermando il proprio ruolo centrale nella costruzione di un bilancio che guarda alle esigenze quotidiane della comunità e alla qualità dei servizi.