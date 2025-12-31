Ex Caserma Piave, un patrimonio in degrado che attende di diventare risorsa

politica

La Scuola di Polizia all’ex Caserma Piave? “Un’uscita elettorale che non può avere riscontri, la via militare è già stata praticata e ha chiuso la sua fase. Occorre guardare al futuro, andare oltre”. Ne è convinto Franco Raimondo Barbabella, presidente dell'Associazione di Promozione Sociale "Il Pensiero - Studium Civitatis" e autore del libriccino dedicato proprio al casermone orvietano, “un patrimonio in degrado che attende di diventare risorsa”. “Un abbozzo di storia”, già anticipato dal convegno “Quo vadis, Orvieto? Quale futuro per la città. Iniziamo il confronto”, che lunedì 29 dicemrbe è stato al centro di un incontro aperto di presentazione della prima stesura della storia dell’ex caserma.



“A distanza di venti anni dall’approvazione del business plan di Rpo, avvenuta il 22 giugno 2005, da parte del consiglio comunale – ha sottolineato Barbabella – questo grande edificio diventato fin dall’inizio parte integrante della storia e del destino della città e del suo territorio non ha ancora trovato una nuova e adeguata destinazione. La storia della Piave è quella di una città che aveva bisogno di uscire dalla povertà e dalla crisi”.



Un’operazione politica, insomma, come quella invocata da Il Pensiero per invitare a riflettere in termini di collocazione della città nel contesto. In questo senso l’associazione nata due anni fa sta lavorando ad una pubblicazione più corposa ed elaborata, completa di planimetrie aggiornate, che sarà pronta entro l’estate. Un lavoro di raccolta di documentazione inedita e ricostruzione storica, ma anche di assunzione di nuovi strumenti di progettazione.



“Se la città non pensa al suo futuro oggi – ha avvisato Barbabella – non avrà futuro. Oggi ci sono opportunità che vanno colte. L’ex caserma, inaugurata novant’anni fa, nel 1935, può tornare ad avere un ruolo nel futuro di Orvieto. Ci sono incastri della storia che contano. Nel 2027 ricorreranno i 40 anni dalla legge speciale con cui si stanziarono 300 miliardi per la Rupe di Orvieto e il Colle di Todi, nel 2028 i 50 anni dalla prima legge speciale 230/1978 e nel 2030 saranno trascorsi cento dalla firma della convenzione con l’Aeronautica per l’inizio della costruzione della Piave.



Siamo alla fine di una storia. C’è stata quella della progettualità, abbandonata per affidarsi alle logiche del mercato. Occorre ragionare una volta per tutte, con metodo, sulla riqualificazione di questo e di altri spazi cittadini”. In questo senso per Il Pensiero è ancora attuale e perseguibile il progetto del Most – Museo in Orvieto dei tesori segreti da realizzare proprio alla Piave tirando fuori dai depositi dei grandi musei italiani l’immenso patrimonio oggi non accessibile.