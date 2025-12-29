L'Usl Umbria 2 replica a PrometeOrvieto

politica

In merito a quanto diffuso dall'Associazione PrometeOrvieto, l’Azienda Usl Umbria 2 ritiene opportuno fornire alcune precisazioni, nel rispetto del diritto di critica ma anche della necessaria correttezza informativa.



Turismo sanitario verso Foligno

Non viene specificata la prestazione per la quale il cittadino sarebbe stato indirizzato a Foligno; in assenza di tali elementi non è possibile fornire una spiegazione puntuale. È tuttavia opportuno ricordare che l’attribuzione delle sedi di erogazione avviene tramite il sistema CUP regionale, che assegna la prestazione in base alla priorità clinica indicata dal medico prescrittore e alla disponibilità delle agende, senza che ciò implichi necessariamente la scelta della struttura più vicina al domicilio dell’utente o presente nel territorio di appartenenza.

LEA e gestione delle agende

Anche in questo caso, le informazioni riportate risultano incomplete e non consentono di ricostruire con precisione il percorso seguito. Si precisa inoltre che gli operatori CUP non indirizzano i cittadini verso il privato, come implicitamente suggerito nel post, ma operano esclusivamente nell’ambito delle disponibilità del servizio pubblico.

Costo dell’emocromo

La quota di partecipazione alla spesa (ticket) è stabilita a livello nazionale; non vi sono quindi margini di discrezionalità a livello locale.

Pubblicità

Centro prelievi e laboratorio analisi

La Direzione è pienamente a conoscenza delle situazioni di iperafflusso che periodicamente si verificano presso il punto prelievi. È stata effettuata un’analisi diretta dei flussi e richiesta alla Responsabile della Struttura una revisione delle agende, attualmente in corso. Sono già stati svolti due sopralluoghi e ne è previsto un ulteriore in data 7 gennaio p.v. finalizzato alla revisione dei layout e all’ammodernamento dei sistemi elimina-code. Si coglie l’occasione per ringraziare per il riconoscimento rivolto al personale, del cui impegno e professionalità la Direzione è pienamente consapevole.

Presa in carico del paziente

Anche su questo punto non vengono forniti elementi sufficienti a comprendere il percorso seguito dal paziente né le ragioni che lo avrebbero indotto a rivolgersi al privato, rendendo impossibile una valutazione nel merito.



L’Azienda ringrazia per le segnalazioni, che rappresentano uno stimolo utile al miglioramento dei servizi, e invita l’Associazione PrometeOrvieto, qualora intenda realmente contribuire al rafforzamento della sanità del territorio, a condividere tempestivamente e in modo puntuale le criticità riscontrate, contattando le Direzioni del Distretto e del Presidio, così da individuare soluzioni concrete e condivise a beneficio dei cittadini.