"Per la Rupe e per il Colle: uniti per una nuova stagione di sviluppo e sicurezza ad Orvieto e Todi"

politica

La Rupe di Orvieto e il Colle di Todi rappresentano due simboli identitari, fragili e preziosi, che raccontano la storia e il futuro delle nostre comunità. La recente presentazione in Parlamento dell’emendamento a firma del senatore Verini, volto al consolidamento e alla valorizzazione dei due siti, apre una finestra concreta e rara: la possibilità di costruire una risposta condivisa, responsabile e unitaria dei territori.

Per questo Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra promuovono, come anticipato, un incontro pubblico giovedì 11 dicembre alle 18, nella Sala Etrusca del Palazzo del Capitano del Popolo di Orvieto, per avviare un percorso comune sulle priorità di sicurezza, tutela e sviluppo del territorio. L’iniziativa vuole essere un luogo di confronto aperto e trasversale, non un appuntamento rituale né di parte.

L’obiettivo è quello di far sì che la politica assomigli alle comunità che rappresenta, mettendo al centro le esigenze del territorio e non le appartenenze. Per questo l’invito è rivolto a tutte le forze politiche, di maggioranza e di minoranza, ai consigli comunali di Orvieto e Todi, alle associazioni e ai cittadini.

Pubblicità

All’incontro interverranno l'onorevole Walter Verini, senatore del Partito Democratico, l'onorevole Filiberto Zaratti, membro della Camera dei Deputati di Europa Verde, la consigliera regionale del Partito Democratico Letizia Michelini (in collegamento online), Damiano Bernardini, segretario regionale del Pd Umbria e ancora rappresentanti istituzionali e politici di Todi di PD, M5S e AVS.

Coordinerà i lavori l'architetta Eleonora Forbicioni, vicesegretaria del Pd Orvieto con un contributo tecnico sulla rigenerazione urbana. Seguirà un dibattito aperto, per consentire a tutte le sensibilità politiche e civiche di contribuire a un percorso che punta a diventare una piattaforma stabile di lavoro tra Orvieto e Todi.

L’appello che viene rivolto oggi è semplice e ambizioso: trasformare una necessità, la sicurezza della Rupe e del Colle, in una responsabilità condivisa, capace di unire i territori e costruire nuove opportunità di sviluppo.

AVS Orvieto

Movimento 5 Stelle Media Valle del Tevere e Comprensorio Orvietano

Partito Democratico