Caprarola celebra il riconoscimento nazionale per la candidatura della Cucina Italiana a Patrimonio Unesco

Il Comune di Caprarola esprime viva soddisfazione per il prestigioso traguardo raggiunto dall’Italia: la Cucina Italiana è stata ufficialmente riconosciuta Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità. Un risultato di rilevanza nazionale al quale anche il nostro territorio ha contribuito in modo significativo. Tra le realtà coinvolte nel percorso di candidatura figura la Trattoria del Cimino 1895, unica attività della Tuscia selezionata all’interno del dossier nazionale. La sua presenza testimonia il valore della tradizione enogastronomica caprolatta e il ruolo che Caprarola riveste nel panorama culinario italiano.

In occasione della cerimonia ufficiale, alla Trattoria del Cimino 1895 è stata conferita una targa di riconoscimento per il contributo apportato alla candidatura. La premiazione si è svolta alla presenza del ministro dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare Francesco Lollobrigida, del sottosegretario alla Cultura con delega Unesco Gianmarco Mazzi, del presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, dell’assessore regionale Giancarlo Righini e del commissario straordinario di Arsial Massimiliano Raffa.

Il Comune di Caprarola accoglie con orgoglio questo risultato, che valorizza ulteriormente il nostro territorio e sottolinea l’importanza delle sue tradizioni gastronomiche. Un riconoscimento che appartiene alla comunità e che conferma la capacità di Caprarola di preservare e promuovere un patrimonio culturale di eccellenza.