Inaugurato l'Infopoint del Borgo Fantasma. Attivo il numero unico per musei e visite guidate

politica

Il Comune di Celleno annuncia l’apertura ufficiale del nuovo Infopoint del Borgo Fantasma il centro dedicato all’accoglienza turistica e alla valorizzazione dell’antico abitato di Celleno Vecchio, tra i borghi più affascinanti dell’Italia centrale. Contestualmente viene istituito il numero unico 338.7197681, attivo per informazioni, prenotazioni delle visite guidate e per conoscere orari e servizi del sistema museale locale.

Attraverso il servizio è possibile scoprire la Rocca Orsini, il Museo delle Maioliche Arcaiche, il celebre Butto medievale, le chiese e i ruderi storici, i percorsi panoramici e gli itinerari che raccontano l’evoluzione del borgo tra Medioevo, abbandono e rinascita. Celleno, in provincia di Viterbo, è anche noto come “Il Borgo Fantasma”, inserito dal Telegraph tra i borghi più belli e incantati nel tempo. Il paese è facilmente raggiungibile: 90 minuti da Roma e 40 minuti dal casello di Orvieto per chi proviene da Nord.

"Con l’apertura dell’Infopoint e l’attivazione del numero unico – dichiara il sindaco, Luca Beraldo – compiamo un passo concreto nella direzione che da sempre ci guida: difendere e valorizzare le nostre radici, promuovendo un territorio che rappresenta un patrimonio identitario per tutta la Tuscia e per l’Italia. Il Borgo Fantasma è un simbolo della nostra storia, della nostra tenacia e della nostra capacità di rinascere.

Pubblicità

Oggi lo mettiamo al centro di un progetto che unisce cultura, turismo e sviluppo, con un’attenzione particolare alla tutela del paesaggio e al rispetto della nostra comunità. Vogliamo offrire ai visitatori un’esperienza autentica e, allo stesso tempo, costruire nuove opportunità per Celleno, convinti che la valorizzazione dei borghi e dell’Italia minore sia una grande sfida nazionale. Questo Infopoint rappresenta un tassello fondamentale del cammino che abbiamo intrapreso con determinazione e visione".