politica

Zes, Rosato: "Mappatura incompleta in Umbria, metà della popolazione esclusa dai benefici"

giovedì 20 novembre 2025

In Umbria solo 37 dei 92 Comuni – nello specifico 34 nella provincia di Perugia, escluso il capoluogo, e 3 in quella di Terni, comprendendo alcune aree della città – rientrano nella Zona economica speciale. L’attuale perimetrazione, dunque, riguarda una parte minoritaria dei territori umbri e coinvolge circa 405.000 residenti, lasciandone fuori oltre 450.000 e creando, secondo il deputato di Azione Ettore Rosato, una "marcata disparità regionale".

È quanto sottolinea lo stesso parlamentare, che ha presentato un’interrogazione al ministro per gli Affari Europei, Tommaso Foti. Come noto, il 12 novembre 2025 l’Umbria è entrata, insieme alle Marche, nella Zes unica. "Restano poco trasparenti – osserva l’esponente del partito di Calenda – i criteri che hanno guidato la definizione della mappa, che presenta una frammentazione tale da escludere numerosi comuni rilevanti e intere aree, come l’Orvietano, oggi tagliate fuori dai benefici previsti".

Rosato ricorda, inoltre, che, alla luce delle modifiche intervenute nel tempo, è possibile chiedere alla Commissione Europea integrazioni alla Carta degli Aiuti a finalità regionale 2022-2027, ampliando così il perimetro e superando le attuali disparità. Da qui la richiesta al ministro di chiarire quali iniziative intenda assumere per proporre una revisione della mappa dei Comuni inclusi nella Zes.

Licenza Creative Commons orvietonews.it by http://www.orvietonews.it is licensed under a Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 3.0 Unported License.

Nota della Redazione: Orvietonews, giornale online registrato presso il Tribunale di Orvieto (TR) nr. 94 del 14/12/2000, non è una bacheca pubblica. Pur mantenendo fede alla disponibilità e allo spirito di servizio che ci ha sempre contraddistinto risultando di gran lunga l’organo di informazione più seguito e letto del nostro territorio, la pubblicazione di comunicati politici, note stampa e altri contributi inviati alla redazione avviene a discrezione della direzione, che si riserva il diritto di selezionare e modificare i contenuti in base a criteri giornalistici e di rilevanza per i lettori.