Zes, Rosato: "Mappatura incompleta in Umbria, metà della popolazione esclusa dai benefici"

politica

In Umbria solo 37 dei 92 Comuni – nello specifico 34 nella provincia di Perugia, escluso il capoluogo, e 3 in quella di Terni, comprendendo alcune aree della città – rientrano nella Zona economica speciale. L’attuale perimetrazione, dunque, riguarda una parte minoritaria dei territori umbri e coinvolge circa 405.000 residenti, lasciandone fuori oltre 450.000 e creando, secondo il deputato di Azione Ettore Rosato, una "marcata disparità regionale".

È quanto sottolinea lo stesso parlamentare, che ha presentato un’interrogazione al ministro per gli Affari Europei, Tommaso Foti. Come noto, il 12 novembre 2025 l’Umbria è entrata, insieme alle Marche, nella Zes unica. "Restano poco trasparenti – osserva l’esponente del partito di Calenda – i criteri che hanno guidato la definizione della mappa, che presenta una frammentazione tale da escludere numerosi comuni rilevanti e intere aree, come l’Orvietano, oggi tagliate fuori dai benefici previsti".

Rosato ricorda, inoltre, che, alla luce delle modifiche intervenute nel tempo, è possibile chiedere alla Commissione Europea integrazioni alla Carta degli Aiuti a finalità regionale 2022-2027, ampliando così il perimetro e superando le attuali disparità. Da qui la richiesta al ministro di chiarire quali iniziative intenda assumere per proporre una revisione della mappa dei Comuni inclusi nella Zes.