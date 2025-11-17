Dalla Regione un finanziamento di 496.000 euro per la riqualificazione del Parco dell'Acquaforte
Il Comune di Celleno ha ottenuto un finanziamento di 496.000 euro dalla Regione Lazio nell’ambito del Programma straordinario regionale di investimenti pubblici 2025-2027, dedicato alle macro-classi "Infrastrutture pubbliche e sociali" e "Viabilità e mobilità". Un risultato importante, come spiegato anche nella presentazione disponibile online, che permetterà di restituire nuova vita al Parco dell’Acquaforte, area di grande valore ambientale, sociale e culturale, nota località che prende il nome dalla tipica sorgente di acqua ferrosa presente sul posto.
Il Parco dell’Acquaforte, luogo di ritrovo storico per generazioni di cellenesi, è stato per anni un punto di aggregazione naturale: qui, al termine delle giornate nei campi, famiglie e amici si riunivano per condividere momenti di convivialità, dalla tradizionale panzanella ai “primi aperitivi” con i prodotti delle aziende contadine. Nelle estati più calde, l’area offriva inoltre un luogo ombreggiato e fresco dove trascorrere le ore più afose. L’intervento punta a valorizzare questo patrimonio di ricordi, natura e socialità, restituendo alla comunità un luogo simbolico della propria identità.
Il progetto finanziato prevede la realizzazione del marciapiede e la regimentazione delle acque lungo la Strada Acquaforte, dal bivio con via Roma fino al Parco, l'installazione di una nuova illuminazione della sede stradale e dell’area verde, la riqualificazione del lavatoio storico, la creazione di nuovi parcheggi a servizio della zona e l'accantonamento idrico delle sorgenti, per alimentare il lavatoio e garantire l’approvvigionamento dell’acquedotto rurale della Strada Canne.
"Questo finanziamento – dichiara il sindaco, Luca Beraldo – permette a Celleno di recuperare uno spazio carico di significati e ricordi. La mia speranza è che il Parco dell’Acquaforte torni a essere un vero luogo di aggregazione, dove i nostri anziani possano ritrovarsi come un tempo e dove i giovani possano vivere momenti di socialità. Grazie alle aree barbecue e pic-nic, vogliamo inoltre offrire ai turisti un punto di sosta accogliente, immerso nella natura e nella tradizione. Ringrazio la Regione Lazio per l’attenzione verso il territorio e l’Ufficio Tecnico comunale per la professionalità dimostrata nella predisposizione del progetto e della documentazione".
Il finanziamento consentirà di avviare un intervento strategico per migliorare la qualità della vita dei residenti, preservare la memoria dei luoghi e potenziare l'accoglienza dei numerosi visitatori che ogni anno scelgono Celleno.
Nota della Redazione: Orvietonews, giornale online registrato presso il Tribunale di Orvieto (TR) nr. 94 del 14/12/2000, non è una bacheca pubblica. Pur mantenendo fede alla disponibilità e allo spirito di servizio che ci ha sempre contraddistinto risultando di gran lunga l’organo di informazione più seguito e letto del nostro territorio, la pubblicazione di comunicati politici, note stampa e altri contributi inviati alla redazione avviene a discrezione della direzione, che si riserva il diritto di selezionare e modificare i contenuti in base a criteri giornalistici e di rilevanza per i lettori.