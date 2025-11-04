Sanità, Civitas: "Da Proietti promesse non mantenute e falsità senza ritegno"

politica

Ormai è un anno che la sinistra è tornata a governare la Regione Umbria e di tutte le promesse fatte in campagna elettorale neanche l’ombra. Nessuno si dimentica che la presidente Stefania Proietti strappava i programmi elettorali del centrodestra davanti agli ospedali, strumentalizzava senza ritegno il dolore dei pazienti, prometteva che avrebbe chiuso con la sanità privata. Chi si dimentica la promessa delle promesse sull’azzeramento delle liste di attesa da farsi entro tre mesi dalla sua elezione (febbraio 2025)?



Bene, a tutt’oggi le uniche cose concrete messe in campo dalla Proietti sono le falsità e le bugie con le quali cerca di mistificare la realtà e far passare per fessi i cittadini. Ieri, ad esempio, la Proietti ha testualmente affermato che: “gli importanti interventi per l’Ospedale e la Casa di Comunità, il Pronto Soccorso e la Terapia Intensiva...solo questi interventi valgono oltre 20 milioni di euro messi in campo in quest’ultimo periodo”.



Queste dichiarazioni rappresentano il vero volto della signora Proietti che, di fronte al vuoto cosmico con cui sta governando da un anno a questa parte, cerca di intestarsi scelte, progetti e iniziative messe in campo dalla precedente Giunta di centro-destra. Intestarsi iniziative di altri palesa un bassissimo livello di serietà, nonché un chiaro intento finalizzato a prendere in giro la cittadinanza. Dopo un anno di fallimenti e di aumenti delle tasse è arrivato il momento di smetterla di attribuirsi meriti che non le appartengono e cominciare a fare ciò che ha pomposamente promesso.

Gruppo Consiliare "Civitas"