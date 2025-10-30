Tardani alla vigilia dell'incontro tra Regioni e Trenitalia: "L'IC 598 deve tornare sulla Direttissima"

politica

Non sono rassicuranti le notizie sull'Intercity 598. Lo conferma il sindaco, Roberta Tardani. "L'unico dato evidente - afferma - è che attualmente, e a quanto pare anche nel prossimo futuro, i pendolari dell’Orvietano e della Valdichiana Senese risultano i più penalizzati considerato che dalle 17.20 in poi tutti i treni di rientro da Roma vengono instradati sulla linea lenta con tempi di percorrenza più lunghi e disagi che non sono più tollerabili.

Torniamo a ribadire l'urgenza che l'Ic598 sia reintrodotto sulla Direttissima e non vorremmo che sulle decisioni che si stanno prendendo anche in vista dell’orario invernale ci siano Regioni che hanno un peso specifico maggiore.



È necessario pertanto che nella riunione di lunedì 3 novembre sulla programmazione dei servizi ferroviari tra Umbria, Lazio, Toscana, Rfi e Trenitalia, venga garantita maggiore attenzione a quei territori che non dispongono più di collegamenti veloci da e per Roma, soprattutto nelle fasce orarie di rientro, e che si trovi il giusto equilibrio che assicuri pari opportunità di mobilità a tutti i cittadini".