Il segretario nazionale di Forza Italia Giovani Simone Leoni in Umbria

politica

Venerdì 24 ottobre il segretario nazionale di Forza Italia Giovani, Simone Leoni, sarà protagonista di due appuntamenti pubblici in Umbria. La prima tappa è fissata per le 16 a Palazzo Spada, nella Sala Consiliare del Comune di Terni, con un incontro dal titolo "Un nuovo inizio per Forza Italia Giovani Terni" al quale iterverranno: Edoardo Pannacci, segretario regionale FI Giovani Umbria, Elia Franciosa, vicesegretario regionale vicario, Pietro Nevi, segretario provinciale FI Giovani Terni, e Leonardo Missinato, segretario comunale FI Giovani Terni. A coordinare l’incontro Daniele Marcelli, vicesindaco di Avigliano Umbro.



Concluderà i lavori Simone Leoni, segretario nazionale FI Giovani che alle 19.15 sarà sarà a Perugia, al Centova Caffè di Pian di Massiano, per inaugurare ufficialmente la campagna di ascolto di Forza Italia Giovani Umbria sulle ragazze e i ragazzi dai 14 anni in su. Al centro dell’incontro il fenomeno degli "expat" (espatriati) dell’Umbria, regione che sta subendo una drammatica desertificazione giovanile. Ma anche Salute mentale, start-up, occupazione giovanile, contrasto alle baby gang, politiche territoriali e soprattutto le domande dei ragazzi.

Le due iniziative, organizzate dalla Segreteria Regionale Umbra, sono aperte a giovani, simpatizzanti e cittadini, volte anche a raccogliere idee, proposte e priorità per integrare insieme l’agenda politica di FI Giovani dei prossimi mesi. "Questo appuntamento segna l’inizio concreto della nostra campagna di ascolto in Umbria" dichiarano il segretario regionale, Edoardo Pannacci, e il responsabile regionale dell’organizzazione, Filippo Donnari. "Vogliamo partire dal confronto diretto con i giovani e con i territori - aggiungono - perché solo ascoltando si può costruire un progetto politico serio, inclusivo e radicato. L’obiettivo è dare voce ai troppi ragazzi che la politica non ha coinvolto negli ultimi anni e trasformare idee e proposte in azioni concrete".