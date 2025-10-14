Il Comune dà il via al Comitato Cittadino Pro-Ospedale
Il Comune di Acquapendente dà il via alla costituzione del Comitato Cittadino Pro-Ospedale di Acquapendente, con l'obiettivo di creare uno strumento di partecipazione attiva per la tutela e il rilancio del presidio, punto di riferimento per l'intero territorio dell'Alta Tuscia, e per la difesa del diritto alla salute dei cittadini. La proposta di mozione per avviare questo percorso, presentata dalla minoranza, è stata deliberata nell'ultimo consiglio comunale con ulteriori e opportune modifiche richieste dalla maggioranza. Il primo incontro del costituendo Comitato è in programma giovedì 16 ottobre alle 18.30 presso la Sala Consiliare.
"Attraverso il Comitato cittadino pro ospedale - dichiara Alessandra Terrosi, sindaca di Acquapendente - intendiamo dare voce alle esigenze sanitarie dei cittadini e del territorio, per promuovere e sollecitare i necessari interventi da parte delle istituzioni preposte, con lo scopo di tutelare e potenziare i servizi della struttura e di salvaguardare tutto ciò che è stato ottenuto con le battaglie condotte anche dalle precedenti amministrazioni per evitare che venisse depotenziato a danno della collettività. Battaglie come quella che ha portato al riconoscimento di ospedale di zona disagiata da parte della giunta regionale Zingaretti".
"In virtù di questo - aggiunge Terrosi - l'ospedale aquesiano è tuttora al centro di approfonditi ragionamenti, anche in relazione alla futura costruzione del nuovo complesso, attesa da tempo. Il nostro presidio deve essere mantenuto nella sua piena operatività e in grado di offrire servizi adeguati a un’area vasta, frenando la mobilità passiva verso strutture fuori regione. Il costruttivo confronto con Asl e Regione Lazio ha prodotto finora risultati di rilievo, ma dobbiamo continuare a lavorare ed ascoltare costantemente le esigenze di cittadini e operatori".
A partecipare alla costituzione del Comitato Cittadino Pro-Ospedale di Acquapendente sono state invitate le realtà e le professionalità punto di riferimento in campo sociale e sanitario per la città e il territorio e i rappresentanti istituzionali: Avis Comunale, Croce Rossa Italiana - Comitato di Acquapendente, Protezione Civile Acquapendente Onlus, Caritas, le Pro Loco di Acquapendente, Torre Alfina e Trevinano, le associazioni Orchidea e Psiché, i medici di base, i consiglieri comunali di Acquapendente, i consigli di frazione di Torre Alfina e Trevinano e i sindaci dei Comuni di Bolsena, Gradoli, Grotte di Castro, Latera, Onano, Proceno, San Lorenzo Nuovo, Valentano (i quali sono invitati ad assumere iniziative analoghe nei rispettivi consigli comunali).
