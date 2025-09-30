politica

Richiesto un nuovo finanziamento per il recupero della Chiesa di Sant'Amanzio

martedì 30 settembre 2025

Il Comune di Vitorchiano ha presentato una nuova richiesta di finanziamento alla Regione Lazio per il ripristino del tetto e del pavimento della Chiesa di Sant'Amanzio, con l'obiettivo di restituirla alla piena fruibilità della comunità locale.

“La nuova domanda - ricorda il sindaco, Ruggero Grassotti (nella foto) - fa seguito a quella già inoltrata a giugno 2025 e riguardante, oltre a Sant'Amanzio, anche la Chiesa di Santa Maria Assunta in Cielo, chiuse dall'aprile del 2024 per motivi di sicurezza con ordinanza emessa a valle delle verifiche e degli esami strumentali eseguiti sulle strutture lignee della copertura. Una decisione difficile ma necessaria, che fu anticipata e condivisa durante specifici incontri con la Curia vescovile di Viterbo e la Parrocchia di Vitorchiano”.

L'intervento complessivo progettato ammonta a circa un milione di euro. Il progetto esecutivo redatto dal Comune è costato oltre 50.000 euro e ha già ricevuto il parere positivo della Soprintendenza lo scorso novembre. L’obiettivo è ripristinare la capacità portante della copertura, pericolosamente deteriorata al punto da non poter più garantire la sicurezza dei fedeli.

"Considerati i rilevanti costi dell'opera - sottolinea l'assessore ai lavori pubblici Federico Cruciani - ci auguriamo che la Regione Lazio, con la quale è già stato avviato un dialogo costruttivo, possa sostenere il progetto contribuendo con almeno 500.000 euro, cioè la metà della spesa necessaria. Restituire ai cittadini le nostre chiese è un passo importante per valorizzare e preservare il patrimonio storico, religioso e culturale di Vitorchiano".

