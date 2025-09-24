Otto punti all'ordine del giorno della nona seduta del Consiglio Comunale

politica

Sono otto i punti iscritti all'ordine del giorno della nona seduta dell'anno del Consiglio Comunale convocata dal presidente Stefano Olimpieri per martedì 30 settembre, eccezionalmente di mattina a partire dalle 9.30. In particolare:



Question Time, Comunicazioni



SPORT - Relatore Assessore Pizzo

1. Esternalizzazione della concessione della gestione della struttura Polisportivo "Luigi Muzi";



BILANCIO - Relatore Assessore Pizzo

2. Art. 11 bis del D.Lgs. n.118/2011 - Bilancio Consolidato Esercizio 2024 del Gruppo Amministrazione del Comune di Orvieto - Approvazione;

3. VIII Variazione al Bilancio di Previsione 2025-2027 ai sensi dell'art. 175 comma 2 Digs 267/2000 e ss.mm;



MOZIONI, ORDINI DEL GIORNO

4. Mozione presentata dai Consiglieri Croce, Giovannini, Di Loreto, Biagioli e Caiello per adesione campagna Emergency "R1PUD1A";

5. Mozione presentata dai Consiglieri, Giovannini, Croce, Palazzetti, Biagioli, Caiello e Di Loreto, in merito alla dotazione di defibrillatori a bordo dei veicoli della Polizia Municipale;

6. Mozione presentata dai Gruppi Consiliari "P.D.", "Proposta Civica","Sfeno Biagioli per il bene comune" e "Gruppo Misto" in merito alle celebrazioni per il centenario della morte del'Ing. Aldobrando Netti (1925-2025);

7. Mozione presentata dai Consiglieri Croce, Giovannini, Di Loreto, Palazzetti, Biagioli e Caiello in merito alla valorizzazione e rilancio della Strategia delle Aree Interne;

8. Mozione presentata dalla Consigliera Casasole in merito alla richiesta e sensibilizzazione per il potenziamento strutturale del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Orvieto.

Per l'esame delle pratiche la Seconda Commissione Consiliare, presieduta da Beatrice Casasole, si riunirà venerdì 26 settembre alle 17 nella Sala delle Quattro Virtù del Palazzo Municipale.