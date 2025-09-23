Percorsi Its, la Regione garantisce la copertura per gli studenti over 35

politica

La Giunta Regionale ha approvato la delibera che garantisce la copertura dei costi per gli studenti con più di 35 anni iscritti ai percorsi biennali Its 2022/2024, un intervento che conferma l’impegno della Regione a sostenere la formazione tecnica superiore per tutti gli adulti in età lavorativa. I percorsi Its, parte del sistema di Istruzione Tecnica Superiore, rispondono alla crescente domanda di competenze tecniche e tecnologiche avanzate necessarie per favorire innovazione nelle imprese umbre.

"Con questo provvedimento - sottolinea l’assessore regionale all’Istruzione, Fabio Barcaioli - riconosciamo l’importanza di non escludere chi, pur essendo oltre i 35 anni, desidera aggiornare o completare la propria formazione tecnica. L’istruzione non ha età e vogliamo dare a tutti le stesse opportunità di crescita professionale”.

Per assicurare la continuità dei percorsi anche a chi ha più di 35 anni, la Regione ha individuato nuove risorse e destinato un fondo specifico che consente di coprire i costi della seconda annualità. Gli studenti over 35, iscritti ai percorsi Turismo SR, Digitale e Efficienza energetica, beneficeranno direttamente di questo intervento. La decisione conferma l’orientamento della legge nazionale n. 99/2022, che definisce i percorsi Its rivolti a “giovani e adulti in età lavorativa”, e assicura che la formazione tecnica superiore resti accessibile anche a chi desidera rimettersi in gioco sul mercato del lavoro.

