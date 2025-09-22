Pronta la mensa-auditorium per la Scuola Media "Cocchi-Aosta"

politica

La nuova mensa-auditorium a servizio della Scuola Media "Cocchi-Aosta" di Todi è pronta ad essere consegnata ufficialmente alla comunità cittadina. La realizzazione è stata finanziata in larga parte dalle risorse del Pnrr. L'intervento è stato suddiviso in due stralci: il primo ha comportato un investimento di 792.800 di lavori partito a luglio 2023. Di tale importo 712.000 euro provenivano dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e 80.000 dai fondi del bilancio comunale. E' poi seguito un secondo stralcio di 207.000 euro, a valere sempre sulle risorse dell'ente locale, successivamente integrato per le sistemazioni esterne con ulteriori 60.000 euro.

Questa ultima assegnazione ha visto la costruzione della pensilina esterna prevista per raccordare, sia dal punto di vista architettonico che funzionale, il nuovo edificio con l'ingresso della Scuola Media. L’area dove è stata costruita la mensa-auditorium è quella a sinistra del grande plesso aperto all'inizio degli anni Ottanta e al quale nei primi anni Duemila era stata già annessa una palestra. Questo ultimo corpo di fabbrica è stato costruito con materiali che la qualificano come Nzeb, ovvero a consumo energetico quasi zero, grazie anche ai pannelli fotovoltaici che ne garantiscono l'autosufficienza, come peraltro già avviene per la sede della Scuola Secondaria di Primo Grado.



"Si tratta di un'opera pubblica importante - evidenzia il sindaco di Todi, Antonino Ruggiano - che va a dare risposta ad un'esigenza reale e che qualifica ulteriormente il polo d'istruzione cittadino che è di riferimento per un territorio molto vasto, quello della media Umbria, a cavallo delle province di Perugia e Terni". Le ditte esecutrici stanno ultimando le sistemazioni esterne, poi sarà tutto pronto. La mensa consentirà ladistribuzione agli studenti fino a 300 pasti al giorno, attività che potrà partire tra qualche settimana una volta montati gli arredi interni con la gestione operativa messa a punto dall'Assessorato alle Politiche Scolastiche guidato da Alessia Marta.



Venerdì 26 settembre, alle 16.30, la struttura verrà formalmente consegnata alla dirigente scolastica Maria Rita Marconi. A presenziare il taglio del nastro, oltre al sindaco e all'Amministrazione Comunale anche il presidente di Anci Umbria Federico Gori. Il programma prevede a seguire il concerto dell'Orchestra della Cocchi-Aosta, realtà frutto della presenza di uno ormai storico indirizzo musicale, da cui anche il duplice utilizzo, ovvero anche come moderno auditorium.



"Ora l'attenzione - sottolinea l'assessore ai Lavori Pubblici, Moreno Primieri - è tutta concentrata sull'ultimazioneentro l'anno del nuovo polo scolastico di Ponterio e sulla procedura di affidamento per la realizzazione delpolo scolastico di Collevalenza, interventi che assommano insieme a circa 6,5 milioni di euro e che, portati a termine, vedranno la totale riqualificazione e messa in sicurezza della rete dell'edilizia scolastica".