Il Pd di Orvieto aderisce alla manifestazione a sostegno della Palestina

politica

"La politica ha il compito di risvegliare le coscienze mentre il potere si preoccupa di distrarre, sopire, mistificare, alimentare l’ignoranza e di impedire la conoscenza critica. Abbiamo sopportato per quasi un anno l’efferatezza degli attacchi militari del Governo Israeliano nei confronti del popolo palestinese, la distruzione di Gaza, le migliaia di morti civili e l’uccisione di bambini incolpevoli.



Siamo contro Hamas, contro il terrorismo, contro ogni guerra che crei un mondo destabilizzato ed insicuro. Siamo il Partito Democratico, siamo gli iscritti di Orvieto che guardano oltre il confine del proprio territorio e che saranno in piazza con tutti i cittadini progressisti a difendere il diritto di un popolo martoriato perché veda riconosciuto il proprio Stato".

Partito Democratico di Orvieto