"Le passerelle pedonali di Orvieto Scalo e Sferracavallo saranno ricostruite"

La capogruppo consiliare del Partito Democratico Cristina Croce ha chiesto di sapere a che punto sono i lavori per la riapertura delle passerelle pedonali di Orvieto Scalo e Sferracavallo, per cui sono stati anche stanziati fondi in bilancio.

"Allo Scalo - ha risposto nel corso dell'ultima seduta del Consiglio Comunale il sindaco, Roberta Tardani - abbiamo due passerelle che hanno avuto necessità di manutenzione. La prima è stata rimossa e l’intervento di ricostruzione è stato inserito tra i finanziamenti del Patto Vato. La seconda, sulla quale eravamo intervenuti anche in passato, siamo stati costretti a chiuderla a ridosso della festa di Sant’Anna poiché si è verificato un problema che ha reso la passerella inagibile.



Le passerelle saranno ricostruite entrambe. Sono stati affidati i lavori di indagine idraulica di cui attendiamo gli esiti entro fine mese per poter procedere alla progettazione e alla realizzazione delle nuove strutture. E’ lo stesso motivo per cui siamo rallentati a Sferracavallo. Le passerelle sono tutte finanziate, dobbiamo solo attendere i tempi tecnici dell’indagine idraulica che è necessaria perché, mentre sembra che a Orvieto Scalo possano essere realizzate alla stessa altezza di quelle attuali, a Sferracavallo si pensa invece che debba essere rialzata".