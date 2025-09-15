Inaugurata la Limonaia Eco Cultural Art Hub. A breve il regolamento di utilizzo

politica

È stata inaugurata venerdì 12 settembre, come annunciato, la Limonaia Eco Cultural Art Hub, luogo di incontro per iniziative a sfondo culturale e sociale. Gli interventi, finanziati dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri e co-finanziato dal Comune d Porano, hanno consentito di completare l’arredo funzionale e strumentale dell'antica limonaia di Villa Paolina, struttura di proprietà della Provincia di Terni gestita dal 2016 dal Comune di Porano.





Successivamente alla recente ristrutturazione completata dall’Amministrazione Comunale con fondi del Psr 2014-2020 erogati dal Gal del Trasimeno-Orvietano per un importo complessivo di 588.093,23 euro - interventi che hanno riguardato anche l'ex Casa del Custode, i viali e l’ingresso del parco - la partecipazione al Bando “Benessere in Comune 2023” ha consentito di implementare la limonaia con 10 tende a rullo in tessuto oscurante e ignifugo, 15 zanzariere, un tavolo riunioni L 210, tre poltroncine operative fisse colore nero, un sistema audio portatile con mixer a bordo, un sistema audio per sala 5x12, quattro microfoni e un notebook Intel Core.





"Grazie alla nuova strumentazione e al videoproiettore e schermo già presenti – afferma il sindaco, Marco Conticelli – la limonaia rappresenta una location che potrà essere utilizzata per iniziative che perseguano fini sociali e culturali. Predisporremo a breve un regolamento di utilizzo rivolto alle associazioni del territorio e del comprensorio oltre che alle manifestazioni organizzate e/o patrocinate dal Comune di Porano. Voglio ringraziare chi ha permesso tutto questo, gli uffici del Comune con il dottor Alessandro Patassini e la dottoressa Fiorenza Foggia oltre ai consiglieri comunali Marcello Lucchi e Piero Frasconi".





L’inaugurazione ha visto l’organizzazione di un laboratorio rivolto ai ragazzi da 7 ai 14 anni organizzato dalla Biblioteca Comunale di Porano con la partecipazione del Centro di Aggregazione il Boom e un momento musicale e di degustazione di prodotti locali a cura della Pro Loco di Porano.









