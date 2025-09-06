Aggressioni al personale sanitario, Fp Cgil Terni esprime solidarietà ai lavoratori dell'azienda ospedaliera
"Esprimiamo la nostra solidarietà al personale sanitario dell’azienda ospedaliera Santa Maria di Terni per le recenti aggressioni rivolte nei confronti dei medici, degli infermieri e degli operatori socio sanitari. Gli autori di questi eventi offensivi comprendono giovani, evidentemente avvolti da problemi di disagio sociale, in un contesto generale di ansie e incertezze per il futuro. In tal senso, auspichiamo un’accelerazione rispetto al pieno funzionamento dell’Osservatorio sulla condizione della salute mentale e del benessere psicologico dei giovani, previsto da una specifica e opportuna Deliberazione regionale".
Queste le parole di Andrea Pitoni, segretario generale Fp Cgil Terni, che prosegue specificando che “l’osservatorio avrà il compito di tutelare il benessere giovanile, prevenire e contrastare i fenomeni di disagio e sarà un utile strumento operativo per le istituzioni regionali al fine di identificare le aree di rischio, rilevare i bisogni degli adolescenti umbri e verificare la rispondenza tra i bisogni ed i servizi offerti. L’Osservatorio contribuirà, inoltre, a proporre momenti di confronto, riflessione e progettazione di politiche pubbliche orientate al segmento 11-25 anni”.
“È noto il fenomeno dei Neet – afferma Pitoni –, quei ragazzi e quelle ragazze che non lavorano, non cercano impiego e non studiano, determinando un quadro di incertezza sociale. Tutte le Forze sindacali e datoriali, insieme alle Istituzioni, devono adoperarsi per costruire una piattaforma orientamento al lavoro, formazione professionale, e stabilizzazione di quello precario; tutti fattori che possono contribuire alla costruzione di un futuro con delle prospettive positive. Il disagio giovanile e quello psichico viaggiano di pari passo e, purtroppo, bisogna evidenziare episodi di aggressione e violenza anche verso il personale del Reparto psichiatrico. Bisogna adoperarsi verso la riduzione delle disuguaglianze, utilizzando in modo efficace la normativa europea, e indirizzando i Fondi della coesione soprattutto alle persone svantaggiate e vulnerabili, che devono essere i beneficiari principali delle risorse”.
“Il personale dipendente di questo settore – prosegue Pitoni –, già in sofferenza per le note carenze nel proprio organico, non trova soluzione nel Ccnl recentemente rinnovato, senza la nostra sottoscrizione, in quanto ritenuto inidoneo a dare risposte alle esigenze dei lavoratori e delle lavoratrici. Infatti, le recenti dichiarazioni del Ministro Schillaci che ipotizzano la collocazione del personale sanitario al di fuori del perimetro pubblico, testimoniano l’insufficienza delle misure e delle risorse economiche stanziate per il rinnovo contrattuale in termini di attrattività verso chi cerchi un lavoro. Come Organizzazione sindacale continueremo a lavorare per valorizzare il ruolo della contrattazione come strumento per il miglioramento delle condizioni di lavoro".
