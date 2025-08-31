Nuova Tac all'Ospedale di Pantalla. Tesei (Lega): "Traguardo importante raggiunto grazie alle nostre scelte"

politica

“La nuova Tac di Pantalla è un traguardo importante raggiunto grazie alla nostra volontà di destinare fondi Pnrr al potenziamento tecnologico della sanità umbra e dell'Ospedale di Pantalla per migliorarne la fruibilità”. È quanto dichiara la consigliera regionale della Lega Umbria, Donatella Tesei.

“Apprendo con grande soddisfazione – spiega Tesei - che a novembre prossimo entrerà in funzione la nuova Tac presso l’Ospedale della Media Valle del Tevere di Pantalla. Un investimento atteso e necessario, che garantirà al territorio una diagnostica di ultima generazione, capace di offrire esami più accurati e una significativa riduzione dell’esposizione alle radiazioni, a beneficio sia dei cittadini che degli operatori sanitari.



Se oggi il nosocomio di Pantalla può dotarsi di questa strumentazione, lo si deve alle scelte compiute dalla Giunta di centrodestra: con la deliberazione numero 133 del 21 febbraio 2024 abbiamo approvato l’aggiornamento del documento programmatico degli investimenti sanitari, stabilendo di destinare parte delle risorse del Pnrr all’ammodernamento tecnologico delle strutture ospedaliere umbre. In quella delibera venivano previsti numerosi interventi strategici, tra cui anche la sostituzione della risonanza magnetica all’Ospedale della Media Valle del Tevere, con un finanziamento complessivo di un milione di euro”.

“Abbiamo intrapreso un percorso di investimenti programmati con lungimiranza – conclude Tesei – e scelto di destinare risorse mirate ad assicurare una sanità più moderna ed efficiente. La Tac di Pantalla è un risultato concreto di quel lavoro: un tassello importante che testimonia la coerenza delle scelte fatte e l’attenzione riservata alle esigenze delle comunità locali. Oggi possiamo dire con orgoglio che la nostra visione ha lasciato segni tangibili in ottica di miglioramento della qualità delle cure e rafforzamento del diritto alla salute dei cittadini umbri”.