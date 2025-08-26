Carceri umbre, Pavanelli (M5S): "Dopo l'interrogazione, il Ministero si attiva ma continueremo a vigilare"
“L’interrogazione parlamentare a mia prima firma sul sistema penitenziario umbro e sull’istituzione del nuovo Provveditorato regionale dell’Amministrazione Penitenziaria per l’Umbria e le Marche ha ottenuto una risposta concreta dal Ministero della Giustizia. Dalla replica emerge che il nuovo Provveditorato, con sede a Perugia, è ormai in dirittura d’arrivo: i decreti attuativi hanno già avuto il via libera dai ministeri competenti e saranno adottati a breve. Una scelta che riconosce all’Umbria il diritto di gestire in autonomia un sistema penitenziario che, in rapporto alla popolazione, è tra i più gravosi d’Italia.
Il Ministero ha, inoltre, fornito dati aggiornati sullo stato delle carceri umbre: 1.680 detenuti a fronte di una capienza regolamentare di 1.339 posti, con un indice medio di affollamento del 130,84%, mentre sul fronte degli organici, è stata riconosciuta la carenza di personale di Polizia penitenziaria. Dati allarmanti che spero convincano finalmente il governo ad adottare un piano straordinario di assunzioni e rinforzi per gli istituti di Perugia, Terni, Orvieto e Spoleto che vada oltre il solito turn over.
Questo primo passo, raggiunto grazie alle numerose sollecitazioni del Movimento 5 Stelle, però, non può bastare. Continueremo a vigilare con determinazione affinché la nostra regione non sia mai più relegata a regione di serie B, né sul piano delle strutture né su quello delle risorse umane. Solo così potremo garantire dignità, sicurezza e legalità nel sistema penitenziario umbro, tutelando sia il personale che i detenuti”.
Emma Pavanelli,
deputata del Movimento 5 Stelle
