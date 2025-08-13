Settima seduta dell'anno per il Consiglio Comunale, 19 punti all'ordine del giorno

politica

Il presidente Stefano Olimpieri ha convocato per giovedì 21 agosto, a partire dalle 15.30, la settima seduta dell'anno del Consiglio Comunale di Orvieto. Di seguito l'ordine del giorno dei lavori:



Question Time, Comunicazioni



INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE

1. Interrogazione presentata dai Gruppi Consiliari "Partito Democratico", "Proposta Civica" e "Sfeno Biagioli per il bene comune" sul centenario della morte del'Ing. Aldobrando Netti (1925-2025);

2. Interrogazione presentata dal Gruppo Consiliare Pd sulla valorizzazione dell'Archivio Piergiorgio Maoloni e delle sue potenzialità formative e culturali

3. Interrogazione presentata dalla Consigliera Casasole in merito ai Servizi Sociali del Comune di Orvieto: stato attuale e prospettive;



AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - Relatore Presidente

4. Presa d'atto delle deliberazioni n.ri 58, 59 e 60 della seduta consiliare ordinaria del 30.06.2025;

5. Presa d'atto nuova composizione Gruppi consiliari e Commissioni consiliari permanenti;



AREE INTERNE - Relatrice Sindaco

6. Convenzione tra i Comuni di Orvieto, Monteleone D'orvieto, Montegabbione, Parrano, San Venanzo, Ficulle, Fabro, Allerona, Castel Viscardo, Castel Giorgio, Porano, Baschi, Montecchio, Guardea, Alviano, Lugnano In Teverina, Attigliano, Giove, Penna In Teverina per la gestione associata della Funzione Catasto (Art. 14 D.L. 78/2010, comma 27, lett. C) nell'ambito della Strategia Area Interna Sud Ovest Orvietano, Programmazione 2021-2027. Rinnovo.



SCUOLA, ISTRUZIONE E FORMAZIONE - Relatrice Assessore Coppola

7. Approvazione Regolamento Comunale per l'autorizzazione all'apertura e al funzionamento dei Servizi Socio-Educativi per la Prima Infanzia;

BILANCIO - Relatore Assessore Pizzo

8. Ratifica della Delibera di G.M. n. 177 del 15/07/2025 avente ad oggetto Variazione d'urgenza al Bilancio di Previsione 2025/2027 ai sensi dell'art. 175 comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

9. Ratifica della Delibera di G.M. n. 178 del 15/07/2025 avente ad oggetto Variazione d'urgenza al Bilancio di Previsione 2025/2027 ai sensi dell'art. 175 comma 4 Del D.Lgs. 267/2000;

10. VII Variazione al Bilancio di Previsione 2025-2027 ai sensi dell'art. 175 comma 2 Digs 267/2000 e ss.mm. - Applicazione avanzo;



MOZIONI, ORDINI DEL GIORNO

12. Mozione presentata dai Consiglieri Croce, Giovannini, Di Loreto, Biagioli e Caiello per adesione campagna Emergency "R1PUD1A";

13. Mozione presentata dai Consiglieri, Di Loreto, Biagioli, Caiello, Croce, Giovannini e Palazzetti in merito al ripristino della rete di defibrillatori DAE (Defibrillatore Automatico Esterno) in Centro Storico e realizzazione di una rete di defibrillatori DAE nelle frazioni:

14. Mozione presentata dai Consiglieri Giovannini, Croce, Palazzetti, Biagioli, Caiello e Di Loreto in merito alla dotazione di defibrillatori a bordo dei veicoli della Polizia Municipale;

15. Mozione presentata dalla Consigliera Palazzetti in merito all'avvio del Piano Comunale per il fotovoltaico e destinazione di parte del'avanzo libero alla progettazione generale;

16. Mozione presentata dai Gruppi Consiliari "P.D.", "Proposta Civica", "Sfeno Biagioli per il bene comune" e "Gruppo Misto" in merito alle celebrazioni per il centenario della morte del'ing. Aldobrando Netti (1925-2025);

17. Mozione presentata dai Consiglieri Croce, Giovannini, Di Loreto, Palazzetti, Biagioli e Caiello in merito alla valorizzazione e rilancio della Strategia delle Aree Interne;

18. Mozione presentata dalla Consigliera Casasole in merito alla richiesta e sensibilizzazione per il potenziamento strutturale del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Orvieto;

19. Ordine del Giorno presentato dai Consiglieri Giovannini, Croce, Biagioli, Di Loreto, Caiello e Palazzetti per il riconoscimento dello Stato di Palestina da parte dell'italia e dell'Unione Europea.