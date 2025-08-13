Nella Sala delle Quattro Virtù torna a riunirsi la Seconda Commissione Consiliare
Si riunirà mercoledì 20 agosto alle 16.30 nella Sala delle Quattro Virtù del Palazzo Comunale di Orvieto la Seconda Commissione Consiliare, presieduta da Beatrice Casasole (Civitas). Qui l'ordine del giorno dei lavori.
Questa notizia è correlata a:
Settima seduta dell'anno per il Consiglio Comunale, 19 punti all'ordine del giorno
Nota della Redazione: Orvietonews, giornale online registrato presso il Tribunale di Orvieto (TR) nr. 94 del 14/12/2000, non è una bacheca pubblica. Pur mantenendo fede alla disponibilità e allo spirito di servizio che ci ha sempre contraddistinto risultando di gran lunga l’organo di informazione più seguito e letto del nostro territorio, la pubblicazione di comunicati politici, note stampa e altri contributi inviati alla redazione avviene a discrezione della direzione, che si riserva il diritto di selezionare e modificare i contenuti in base a criteri giornalistici e di rilevanza per i lettori.