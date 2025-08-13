Antistadio "Oscar Achilli", Fratelli d'Italia: "Il Pd inciampa sulle date"
Dal Gruppo Consiliare Pd arriva l’ennesima polemica campata in aria: lamentano che all’Antistadio "Oscar Achilli" non si siano ancora giocate partite ufficiali delle squadre giovanili. Bastava informarsi per scoprire che la stagione inizierà tra un mese esatto, sabato 13 settembre. Fino a quel giorno, è ovvio che non possa esserci alcuna partita ufficiale.
Ci chiediamo: ma sono del mestiere? L’impressione è che si preferisca sparare nel mucchio senza conoscere i fatti, nella speranza di fare rumore. Ma così si finisce solo per fare una figuraccia. Per quanto ci riguarda, i giovani calciatori scenderanno in campo quando previsto dal calendario federale. Fino ad allora, meno proclami e più attenzione alla realtà.
Fratelli d’Italia – Orvieto
