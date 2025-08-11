"Se vuoi la pace prepara la pace". Nasce il Coordinamento Orvietano contro il Riarmo

politica

Anche nel comprensorio orvietano i cittadini si mobilitano per esprimere la propria contrarietà al folle piano di riarmo che tanto i singoli Stati quanto le istituzioni sovranazionali europee stanno mettendo in atto. Per oltre trenta anni UE, Governi e mezzi di informazione ci hanno instillato la falsa convinzione di aver “vissuto al di sopra delle nostre possibilità”, che i soldi per sanità, istruzione, infrastrutture, stato sociale ed industria erano finiti e perciò i servizi pubblici andavano chiusi o privatizzati ed i salari tenuti artificialmente bassi per rimanere “competitivi”.

Poi, all’improvviso, la narrazione cambia: per comprare le armi i soldi si trovano. Gli 800 miliardi del mostruoso piano “Rearm Europe” (furbescamente rinominato “Readiness 2030”) promessi dal Presidente della Commissione Europea Ursula Von Der Leyen sono solo la punta dell’iceberg formato dall’aumento sconsiderato delle spese per la difesa delle singole nazioni. Nel caso dell’Italia, con la prossima legge di Bilancio, queste cresceranno di quasi 1,5 miliardi.

In un contesto come quello dei trattati europei, che vincolano il nostro paese alla più feroce austerità, ogni incremento delle uscite per la difesa corrisponderà a tagli lineari su sanità, istruzione ed infrastrutture, alimentando, tra le altre cose, una nuova bolla speculativa finanziaria di dimensioni colossali. Per questo è tempo di agire, prima che sia troppo tardi: quando le armi vengono comprate, prima o poi verranno anche usate e si profila giá ora la militarizzazione della società Italiana per poi mandare il popolo a combattere guerre che non ha voluto.

Pubblicità

Il Coordinamento Orvietano contro il Riarmo nasce per opporsi a questa prospettiva terrificante ed aderisce alla campagna internazionale “Stop Rearm”, che coinvolge oltre 500 fra associazioni, comitati ed organizzazioni e si adopererà per mettere a punto iniziative politiche, culturali, informative e mobilitative con l'obiettivo di riposizionare al centro delle nostre Istituzioni la Costituzione ed il suo Articolo 11: “L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali”.

Abbiamo quindi bisogno dell’aiuto concreto di chiunque tema un futuro di guerra ed un presente di miseria per sé e per i propri cari: semplici cittadini o realtà organizzate sono perciò invitate ad aderire portando il proprio contributo ed il proprio punto di vista all’assemblea aperta indetta per giovedì 28 agosto alle 20 allo spazio sociale BiPop, in Via Po n. 4 a Sferracavallo.

Coordinamento Orvietano contro il Riarmo