Liliana Grasso confermata presidente della Fondazione per il Centro Studi "Città di Orvieto"

politica

Si è insediato il nuovo Consiglio d'Amministrazione della Fondazione per il Centro Studi "Città di Orvieto" recentemente nominato dal sindaco Roberta Tardani e composto da Liliana Grasso, Alessandro Trapassi, Niccolò Barberani, Maria Flavia Timperi e Andrea Crisanti. Il CdA ha confermato la presidente uscente Liliana Grasso e indicato Andrea Crisanti come vicepresidente.

"Ringrazio il Consiglio – afferma la presidente Grasso – per la fiducia accordata nel confermarmi alla guida della Fondazione per il Centro Studi Città di Orvieto. Abbiamo attraversato anni di grande complessità, affrontando la pandemia e un difficile percorso di risanamento economico, riorganizzazione interna e rilancio delle attività. Oggi la Fondazione è un ente più solido e radicato nel territorio. Continueremo a lavorare con visione strategica, spirito innovativo e forte senso di responsabilità, aprendo a nuove alleanze perché la Fondazione possa rappresentare sempre più un punto di riferimento nella formazione e nello sviluppo sociale e culturale della comunità".

"Rinnovo i miei auguri di buon lavoro al nuovo cda – commenta il sindaco di Orvieto, Roberta Tardani – alla presidente Liliana Grasso, confermata nel suo incarico, e al vicepresidente Andrea Crisanti. La continuità alla guida della Fondazione non è solo un riconoscimento per il lavoro svolto in questi anni ma anche un valore che consentirà di proseguire con efficacia il percorso intrapreso, rafforzando il ruolo del Centro studi come presidio culturale, formativo e sociale della nostra comunità. Come amministrazione comunale continueremo a sostenere e collaborare con la Fondazione per consolidare questo lavoro e sviluppare nuovi progetti a beneficio della città e del territorio".