Sottoscritto il protocollo d'intesa tra Anci Umbria, Federsanità Anci Umbria e Cesvol Umbria

Promuovere le buone prassi e sviluppare nuove iniziative su aree ed attività di comune interesse – come il tema legato all’integrazione sociosanitaria – sostenendo e facilitando l’attivismo dell’associazionismo di settore. È questo uno degli obiettivi per cui è stato sottoscritto nei giorni scorsi un protocollo d’intesa tra i presidenti Federico Gori (Anci Umbria), Manuel Petruccioli (Federsanità Anci Umbria) e Giancarlo Billi (Cesvol Umbria).

