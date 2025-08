"La Regione continua l'interlocuzione, ma al momento oltre al danno Trenitalia propone la beffa"

politica

La Regione Umbria sul tema del trasporto ferroviario non abbassa la guardia e intende informare i cittadini in modo puntuale sull'interlocuzione che sta portando avanti con Trenitalia per tutelare gli interessi della comunità. A seguito della conferenza stampa tenutasi a metà luglio, alla presenza della presidente Stefania Proietti e dell’assessore ai Trasporti, Francesco De Rebotti, la Regione Umbria ha avanzato al Gruppo FS una pluralità di proposte operative volte a ridurre i disagi per l’utenza del sistema di trasporto ferroviario umbro.

"In particolare nel corso dell'incontro - ricorda l'assessore De Rebotti - è stato richiesto di prevedere un meccanismo di agevolazioni tariffarie per i viaggiatori pendolari che da una parte riducesse il loro esborso mensile almeno nel periodo di massimo disagio, dall’altra consentisse di accedere anche a convogli non ricompresi nei loro abbonamenti senza aggravio di costi, vista la consistente riduzione dell’offerta ferroviaria complessiva. Tale meccanismo avrebbe potuto contare sul finanziamento della Regione Umbria con una necessaria compartecipazione da parte di Trenitalia".

"Parallelamente - afferma - si sono avanzate richieste a RFI per un immediato ritorno in linea direttissima dell’Intercity n. 598 e un potenziamento della capacità di accoglienza del treno n. 4106 in partenza da Roma alle 17.20. Possiamo ritenere la risposta di Trenitalia del tutto insoddisfacente: nessuna disponibilità alla compartecipazione finanziaria rispetto alla agevolazioni tariffarie e tanto meno ad accogliere i pendolari in convogli di classe superiore a quella dei loro abbonamenti".

"Esclusiva 'concessione' - prosegue - è quella di accettare i pendolari umbri su itinerari più lunghi rispetto alla soluzione ottimale senza aggravio di costi (per andare da Perugia a Roma si può quindi passare da Terontola invece che per Foligno-Terni-Orte). La beffa finale è, oltretutto, che lo stesso operatore richiede alla Regione Umbria il pagamento dei disservizi, ossia vorrebbe addebitare ai contribuenti umbri i servizi autobus sostitutivi dei treni che vengono soppressi, per un ammontare di quasi un milione di euro.



Rigettiamo la richiesta - conclude De Rebotti - ricordando che, già in epoca non sospetta, le Regioni, nell’ambito della conferenza unificata, hanno evidenziato di non poter sopportare il carico derivante dal finanziamento dei servizi sostitutivi dovuti ai lavori PNRR e che gli stessi dovevano essere sostenuti da RFI stessa con finanziamenti europei. La misura sembra colma. Abbiamo dato mandato ai nostri uffici di verificare la materia nella sua complessità, considerando e controllando quindi, i termini del contratto di servizio siglato, al fine di tutelare i legittimi interessi dei cittadini umbri”.