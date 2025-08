Giovannini (Pd): "I ponti di legno sono ormai tutti inagibili. Dov'è la città unita e l'inclusione?"

politica

Nel giorno in cui Orvieto Scalo si preparava a celebrare la tradizionale festa di Sant’Anna, l’Amministrazione Comunale ha chiuso la passerella pedonale in legno che collega Viale I° Maggio ai Giardini del Fosso della Badia. Un intervento che, purtroppo, non sorprende chi da tempo denuncia il progressivo stato di abbandono in cui versano molte infrastrutture cittadine. È l’ennesima conferma di uno stile amministrativo approssimativo, disattento, incapace di garantire persino la manutenzione ordinaria.



Mentre la città scivola verso un degrado dei beni pubblici, la sindaca, tra un post e un selfie, continua ad accreditarsi meriti che non le spettano: dalla vendita de La Badia alla riapertura del Carrefour a Sferracavallo, fino all’apertura del McDonald’s. Tutte iniziative, vale la pena ricordarlo, riconducibili esclusivamente a soggetti privati. Nel frattempo, il ponte in legno di Sferracavallo è abbandonato da anni. L’altro accesso ai Giardini, sempre da Viale I° Maggio, è chiuso da oltre un anno.



L’unica passerella ancora agibile fino a pochi giorni fa – già oggetto in passato di interventi urgenti da me sollecitati per la sostituzione delle tavole danneggiate e il ripristino dell’illuminazione – è stata ora chiusa per “motivi di sicurezza”. Come se il degrado fosse un’improvvisa fatalità, e non il prevedibile risultato dell’assenza di manutenzione programmata. Qualcuno con un minimo di competenza dovrebbe spiegarlo alla sindaca.



Solo pochi mesi fa, nell’ambito del progetto europeo DivAirCity, il Giardino del Fosso della Badia è stato interessato da un intervento di parziale rifunzionalizzazione. Un progetto che coinvolge cinque città europee – tra cui Orvieto – e si fonda su un principio chiave: “Il potere della diversità e dell’inclusione per città a impatto climatico zero”. Un principio nobile, certo. Ma se oggi provassimo ad accedere al Giardino con una carrozzina da Via Monte Terminillo, unico accesso rimasto, ci troveremmo di fronte a un vialetto in breccino che rende penoso, faticoso e talora impossibile il transito a disabili e carrozzine. Dov’è, sindaca, l’inclusione? Dove finiscono le belle parole dei progetti?



Dietro le chiacchiere di rito resta il vuoto, un “bla bla” che maschera l’assenza di una visione amministrativa degna di questo nome. Un suggerimento, infine: indossi una tuta ginnica e un paio di scarpe comode. E almeno una volta a settimana faccia un giro, a piedi, per la città, nei quartieri, nelle frazioni. Vada a vedere con i suoi occhi dove c’è bisogno di interventi, piccoli o grandi che siano. Se poi vorrà fare qualche foto, le usi come promemoria per le prossime manutenzioni. Ne trarrebbe beneficio tutta la città.

Federico Giovannini,

consigliere comunale Pd