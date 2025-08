"Comune e associazioni insieme per la cura e l'animazione del Giardino del Fosso dell'Abbadia"

politica

Comune e cittadini insieme per la cura e l’animazione del Giardino del Fosso dell’Abbadia. Sottoscritto il Patto di collaborazione tra Amministrazione Comunale, istituzioni e associazioni per la valorizzazione dell’area verde di Via Monte Terminillo a Orvieto Scalo recentemente oggetto di una importante riqualificazione nell’ambito del progetto internazionale DivAirCity.

L’accordo è, infatti, la naturale prosecuzione di questa esperienza poiché gli interventi di riqualificazione del Giardino del Fosso dell’Abbadia sono stati ideati e realizzati dopo un processo di coinvolgimento dei cittadini del quartiere e attività di co-creazione che hanno visto anche la partecipazione di associazioni e scuole.

A sottoscrivere il patto sono stati l’Istituto Comprensivo Orvieto-Montecchio, la UseEfficiency Association, la Cooperativa Sociale "Il Quadrifoglio", l’Associazione Tartaruga Xyz, Anteas Odv, il Comitato Festeggiamenti Parrocchia dei Santi Stefano e Anna, e il Distretto Sanitario di Orvieto dell’Asl Umbria 2.

L’accordo – della durata di un anno e rinnovabile – è coordinato dall’Ufficio Politiche comunitarie del Comune di Orvieto, prevede la collaborazione delle associazioni nel presidio, nella cura e nella piccola manutenzione del giardino come l’apertura e chiusura dell’area di sgambamento dei cani, il piccolo sfalcio dell’erba, la pulizia dell’area giochi e dell’anfiteatro, l’annaffiatura delle piante aromatiche, il posizionamento di piccoli elementi di arredo e il presidio dei bagni in occasione delle iniziative che si svolgeranno all’interno dell’area.



Ma è soprattutto l’animazione il “cuore” del patto. Ogni soggetto si è infatti impegnato a realizzare all’interno del parco attività e iniziative: eventi e saggi di fine anno delle scuole, educazione ambientale, attività aggregative, ricreative, culturali, ludiche e sportive inclusive, incontri di sensibilizzazione e promozione per facilitare l’accesso ai servizi sanitari. Previste anche attività di scouting di bandi per il finanziamento del patto di collaborazione.

Il calendario delle attività sarà pianificato e condiviso con l’amministrazione comunale che garantirà la manutenzione ordinaria, il taglio dell’erba, lo svuotamento dei cestini dei rifiuti e un contributo annuo fino a 3.000 euro per le spese sostenute e rendicontate dalle associazioni relative alle attività oggetto dell’accordo.

In previsione, nel contesto del progetto DivAirCity, c’è inoltre l’attivazione di una app, scaricabile gratuitamente, che servirà ad incentivare l’utilizzo del giardino prevedendo piccole ricompense, sottoforma di punti accumulati tramite token, quali – ad esempio – scontistiche su prodotti acquistati nei negozi limitrofi.

“Uno spazio della città pensato da e per i cittadini – commenta il sindaco Roberta Tardani – di cui ci prenderemo cura insieme a loro e alle associazioni che come noi hanno a cuore il benessere della nostra comunità. È significativo che al patto di collaborazione abbiano aderito anche altri nuovi soggetti rispetto a quelli che hanno partecipato al progetto DivAirCity a testimonianza del valore di un percorso, voluto dall’amministrazione, che mette al centro la partecipazione attiva dei cittadini nella cura e nella valorizzazione degli spazi pubblici.



Il Giardino del Fosso dell’Abbadiaè oggi un luogo restituito alla comunità, che sarà sempre più vissuto e animato. È il metodo che abbiamo portato avanti in questi anni di un’amministrazione condivisa, vicina ai cittadini e capace di valorizzare le iniziative dei singoli e delle associazioni. E’ un modello virtuoso di collaborazione che, dalla Comunità Educante alla Casa della Cultura, abbiamo applicato e replicheremo per rafforzare il legame tra istituzioni e territorio e realizzare una città ancora più inclusiva e partecipata".