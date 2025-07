Nominati i quattro direttori dei Distretti di Terni, Narni-Amelia, Orvieto e Valnerina

politica

Con deliberazioni del Direttore Generale l’Azienda Sanitaria USL Umbria 2 ha attribuito quattro importanti incarichi di responsabilità - con decorrenza venerdì 1° agosto 2025 - riguardanti le direzioni dei distretti di Terni, Narni-Amelia, Orvieto e Valnerina. A seguito dell’espletamento delle procedure selettive interne per il conferimento dell’incarico di sostituzione dei quattro direttori dei citati distretti sanitari, ai sensi dell’articolo 25 comma 3 del Contratto Nazionale di Lavoro Area Sanità 2021-2024, sono stati individuati i seguenti professionisti:

dr. Gianluca Rossi, direttore del distretto di Terni (DDG n. 112/2025);

dr. Stefano Puliti, direttore del distretto di Narni-Amelia (DDG n. 113/2025);

dr.ssa Viviana Nicosia, direttrice del distretto di Orvieto (DDG n. 111/2025);

dr.ssa Simona Marchesi, direttrice del distretto Valnerina e Ospedale di Norcia (DDG n. 114/2025).

Gli incarichi avranno una durata di nove mesi, prorogabili per ulteriori sei, nelle more dell’individuazione dei titolari delle citate strutture all’esito della selezione ex DPR 484/97 e s.m.i. e in attesa dell’approvazione del nuovo Piano socio-sanitario regionale. Con dette deliberazioni la direzione aziendale ha conferito incarichi di particolare rilevanza e strategicità nell’ambito della sanità territoriale a professionisti in possesso di qualificata esperienza e formazione nell’organizzazione e gestione dei servizi distrettuali.



