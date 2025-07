politica

Tre nuovi stalli di sosta per il carico e scarico merci in Piazza della Repubblica. Con ordinanza dirigenziale del settore Polizia Locale e Mobilità del Comune sono stati infatti riconvertiti gli spazi che erano precedentemente destinati alla ricarica delle auto elettriche, postazione definitivamente dismessa dopo l’installazione della nuova colonnina in Piazza Cahen.

Gli stalli di sosta a strisce gialle, riservati al carico e scarico delle merci per un massimo di un’ora con obbligo di esposizione dell’orario di arrivo, si trovano in corrispondenza dei numeri civici 22 e 23 di fronte alla Cassa di Risparmio di Orvieto.

“I nuovi spazi – commenta il vicesindaco con delega alla Viabilità, Stefano Spagnoli – ci consentono di ampliare le aree dedicate al carico e scarico delle merci nel centro storico e in particolare di servire le attività che insistono a ridosso dell’area pedonale urbana recentemente istituita con l’obiettivo di migliorare l’organizzazione della logistica, riducendo disagi e traffico nelle vie più frequentate del centro”.