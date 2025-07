"Valorizzare l'Archivio Maoloni e le sue potenzialità formative e culturali"

politica

Ha per oggetto la valorizzazione dell'Archivio "Piergiorgio Maoloni" e delle sue potenzialità formative e culturalil l'interrogazione presentata dal Gruppo Consiliare del Partito Democratico che attende di essere discussa. Di seguito l'atto in forma integrale:



Premesso che:

- in data 8 giugno 2025, nelle pagine culturali del quotidiano la Repubblica, Marco Belpoliti ha dedicato – a vent’anni dalla sua scomparsa – un approfondito e apprezzabile articolo alla figura del designer orvietano Piergiorgio Maoloni, tracciandone il profilo umano e professionale e riconoscendone i meriti indiscussi nel campo della grafica e del design editoriale;

- per chi opera nell’editoria e nella comunicazione visiva, Maoloni rappresenta un punto di riferimento assoluto: un maestro del restyling grafico, capace di coniugare bellezza, funzionalità e rigore visivo, come dimostra il suo apporto decisivo al rinnovamento grafico di testate giornalistiche quali La Stampa, l’Unità, Il Giorno, Avvenire, Il manifesto, Il Giornale di Sicilia, Gambero Rosso, Cuore, Alias, Avvenimenti e molte altre;

- nonostante i numerosi impegni professionali, Maoloni ha mantenuto un forte legame con la sua città natale, collaborando spesso con l’amico architetto e designer orvietano Alberto Satolli e contribuendo, con soluzioni grafiche originali e raffinate, a definire uno “stile Orvieto” nella comunicazione culturale, riconoscibile anche a livello nazionale e internazionale;

- come sottolinea lo stesso Belpoliti, l’idea di ordine e invenzione visiva che caratterizza il lavoro di Maoloni è fortemente influenzata dall’estetica del Duomo di Orvieto e dall’eredità degli artisti che vi hanno lavorato – Beato Angelico, Gozzoli, Signorelli – a conferma di una profonda connessione con il patrimonio artistico della città;

- Belpoliti ricorda inoltre che l’archivio professionale di Maoloni è oggi custodito a Orvieto grazie a una donazione effettuata nel 2007 dalla famiglia, con inventariazione conclusa nel 2018 e progetto di spazio espositivo presentato pubblicamente nello stesso anno presso Palazzo dei Sette. In quell’occasione, l’architetto Paolo Portoghesi affermò: “Il genio creativo di Piergiorgio va divulgato, fatto conoscere. Il suo lascito culturale e professionale va trasmesso ai giovani e deve fare scuola”;

- nel dossier “Metameraviglia. La cultura che sconfina”, allegato alla candidatura di Orvieto a Capitale italiana della Cultura, il nome di Maoloni compare marginalmente, senza il dovuto rilievo rispetto alla qualità e alla rilevanza nazionale del suo lavoro, e alle possibili ricadute formative, culturali ed economiche che il suo archivio potrebbe generare se adeguatamente valorizzato;



Tutto ciò premesso, si interrogano il Sindaco e la Giunta Comunale per sapere:



1. se l’Amministrazione Comunale abbia elaborato o intenda elaborare un progetto organico e strutturato di valorizzazione dell’Archivio Maoloni, e in tal caso si chiede di conoscerne contenuti, cronoprogramma, risorse impegnate e soggetti coinvolti;

2. in che modo l’Amministrazione intenda affiancare alla valorizzazione dell’archivio iniziative di formazione rivolte ai giovani, in collaborazione con il CSCO di Orvieto, l’ISIA (Istituto Superiore per le Industrie Artistiche), l’Associazione Italiana Grafici e Pubblicitari, l’Accademia di Belle Arti di Perugia o altri soggetti di eccellenza;

3. se e come il Liceo Artistico di Orvieto sia stato coinvolto o si intenda coinvolgerlo nelle attività legate all’archivio, alla trasmissione della memoria professionale di Maoloni e alla sperimentazione di percorsi didattici e laboratoriali sul design editoriale;

4. se l’Amministrazione abbia valutato l’opportunità di promuovere, in raccordo con ITS Umbria Academy, la creazione di un corso ITS specifico sulla grafica applicata all’editoria (cartacea e digitale), che possa trovare sede proprio a Orvieto, facendo dell’Archivio Maoloni un centro di documentazione, ricerca e sperimentazione contemporanea.

Gruppo Consiliare Pd di Orvieto