"Monitoraggio costante su Missione 6 Salute. Direzioni Regionali a lavoro per recuperare i ritardi"

“Le direzioni regionali competenti in materia di Sanità e PNRR stanno lavorando in sinergia e in sintonia monitorando l’andamento quotidiano dei progetti relativi alla Missione 6 Salute, cercando di recuperare tempo prezioso, affrontando ritardi e i colli di bottiglia". Lo dichiara l’assessore alla Programmazione e Attuazione del PNRR, Simona Meloni, a margine della Commissione speciale sull'attuazione del PNRR.



“Questo è ciò che è successo nel caso del fascicolo sanitario elettronico - ha proseguito l’Assessore - in cui partivamo quasi da zero ed eravamo una delle regioni più indietro. Al 31 marzo abbiamo attivato gran parte delle firme digitali da parte degli specialisti, migliorato gli indicatori di alimentazione del fascicolo e stiamo procedendo in linea con le previsioni del decreto rispetto all’implementazione di ulteriori tipologie di documenti”.

Analogo andamento riguarda i servizi di telemedicina, che risultano in linea con gli obiettivi, così come l’acquisto e l’installazione delle grandi apparecchiature sanitarie. “Quanto alle Case della Comunità - ha precisato l’Assessore - le tempistiche di completamento vedono 10 interventi procedere regolarmente, ovvero, Umbertide, Perugia Ponte San Giovanni, Todi, Magione, Nocera, Terni, Spoleto, Fabro, Norcia e Cascia. Alcuni ritardi si stanno evidenziando, per motivi tecnici, a Città di Castello e Montefalco su cui si sta già operando per sbloccare la situazione.

Maggiori criticità si rilevano ad Orvieto, Narni e Monteluce dove sono state completate solo le opere di pre-cantierizzazione. Ad Amelia non sono stati ancora avviati i lavori. Anche in questo caso stiamo interloquendo quotidianamente con le aziende sanitarie e con tutti gli attori coinvolti per recuperare quanto prima il gap accumulato”. Il nodo più critico è rappresentato da altri interventi strutturali fortemente attenzionati e a ridosso dei target relativi alla Asl 2.

“Lunedì 30 giugno sarà reso noto l’esito del nuovo monitoraggio sull’avanzamento dei progetti e sarà messo a disposizione della Commissione - ha sottolineato Meloni. Continueremo a seguire con attenzione tutte le fasi e tutti i progetti, specie i più critici, condividendo azioni e strategie tra i vari servizi coinvolti e la stessa Commissione puntando a salvaguardare tutte le risorse messe a disposizione per lo sviluppo della rete della medicina territoriale e per la sanità dell'Umbria. Parallelamente la direzione salute sta lavorando molto per portare avanti i percorsi organizzativi e le tecniche di funzionamento relative all’attivazione dei servizi sanitari previsti all’interno degli ospedali e delle case di comunità”.