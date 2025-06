"Terminate le competizioni elettorali, ora c'è l'occasione di lavorare con senso di responsabilità e concordia"

politica

Nell'ultima seduta del Consiglio Comunale Beatrice Casasole (Civitas Orvieto) ha chiesto informazioni sulla recente visita della presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, all'Ospedale "Santa Maria della Stella" di Orvieto, insieme alla direttrice della Direzione Regionale Salute e Welfare, Daniela Donetti.

"Da parte di tutti i responsabili dei reparti - ha riferito il sindaco, Roberta Tardani - c’è stata una relazione dei punti di forza, di debolezza e delle proposte che possono essere attuate per migliorare la situazione dell’ospedale. Un incontro molto lungo che non ha consentito alla presidente di incontrare il personale infermieristico dei reparti ma ha promesso di ritornare per completare la visita. La presidente ha preso atto della situazione dell’ospedale, una struttura che funziona pur con le criticità che tutti i reparti avanzano, carenza di personale e liste d’attesa.

Ha anche annunciato la predisposizione del nuovo piano socio sanitario regionale che avrà una partecipazione ampia e che sarà l’occasione per poter elaborare e presentare proposte rispetto alle esigenze del territorio. E’ stato un incontro costruttivo nel quale si è parlato anche degli investimenti che si stanno facendo sull’ospedale e sulla Casa e l’Ospedale di Comunità su cui c’è l’impegno di tutti per la piena attuazione affinché si possano dare le risposte adeguate ai bisogni di salute dei cittadini.

Questo incontro è stato la fotocopia di quello che c’è stato qualche giorno dopo a Palazzo del Popolo organizzato dall’Associazione Cosp che insieme a PrometeOrvieto era presente alla visita della presidente. Come ho detto alla presidente, terminate finalmente le competizioni elettorali, adesso c’è l’occasione di lavorare con senso di responsabilità e concordia. Nella speranza che ci siano queste condizioni e non si vadano a cercare elementi di discussione quando non esistono".