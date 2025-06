Otto punti all'ordine del giorno della sesta seduta del Consiglio Comunale

politica

Torna a riunirsi a distanza di una settimana il Consiglio Comunale di Orvieto. Sono otto i punti all’ordine del giorno della sesta seduta dell'anno convocata dal presidente Stefano Olimpieri per giovedì 12 giugno, eccezionalmente di mattina, a partire dalle 9. Di seguito l'ordine del giorno:

Question Time, Comunicazioni



BILANCIO - Relatore Assessore Pizzo

1.⁠ ⁠Bilancio di Previsione 2025/2027 - Salvaguardia degli equilibri ai sensi dell'art. 193 T.U.E.L. e art.50, comma 2 del Regolamento di Contabilità - Variazione di Bilancio ai sensi dell'art. 175, comma 2 del T.U.E.L. e applicazione avanzo libero di amministrazione ai sensi dell' art. 187, c. 2, del T.U.E.L.;



MOZIONI, ORDINI DEL GIORNO

2.⁠ ⁠Mozione presentata dal Consigliere Gialletti in merito alla richiesta di demolizione e ricostruzione del Ponte dell'Adunata sul fiume Paglia;

3.⁠ ⁠Mozione presentata dal Consigliere Giovannini per un maggior coinvolgimento dei cittadini per il bene comune;

4.⁠ ⁠Mozione presentata dai Consiglieri Palazzetti, Biagioli, Caiello, Croce, Di Loreto e Giovannini per la riapertura del canile sanitario di Orvieto;

5.⁠ ⁠Mozione presentata dai Consiglieri Giovannini, Croce, Palazzetti, Di Loreto, Biagioli e Caiello per la riqualificazione di Piazza della Pace ed il miglioramento dei servizi turistici e urbani connessi;

6.⁠ ⁠Mozione presentata dai Consiglieri Croce, Giovannini, Di Loreto, Palazzetti, Biagioli e Caiello per spazi sostenibili ad uso delle associazioni e dei cittadini;

7.⁠ ⁠Mozione presentata dai Consiglieri Croce, Giovannini, Di Loreto, Biagioli e Caiello per adesione campagna Emergency "R1PUD1A";

8.⁠ ⁠Mozione presentata dai Consiglieri, Di Loreto, Biagioli, Caiello, Croce, Giovannini e Palazzetti in merito al ripristino della rete di defibrillatori DAE (Defibrillatore Automatico Esterno) in Centro Storico e realizzazione di una rete di defibrillatori DAE nelle frazioni.