C'è l'avviso per la formazione della Commissione e delle Sottocommissioni Elettorali Circondariali

La Provincia di Terni ha pubblicato l’avviso per la designazione dei componenti delle Commissioni e Sottocommissioni Elettorali Circondariali. L’avviso segue l’elezione del Consiglio Provinciale in data 29 settembre 2024 e del presidente della Provincia avvenuta il 30 marzo 2025 e la successiva sua proclamazione il giorno seguente.

L’avviso è finalizzato alla formazione della Commissione Elettorale Circondariale di Terni (Comuni di Acquasparta, Arrone, Avigliano Umbro, Ferentillo, Montecastrilli, Montefranco, Polino, San Gemini, Stroncone, Terni) e delle seguenti Sottocommissioni Elettorali Circondariali:

- Orvieto (Comuni di Allerona, Baschi, Castel Giorgio, Castel Viscardo, Fabro, Ficulle, Montecchio, Montegabbione, Monteleone d’Orvieto, Orvieto, Parrano, Porano, San Venanzo);

- Narni (Comuni di Calvi dell’Umbria, Narni, Otricoli);

- Amelia (Comuni di Alviano, Amelia, Attigliano, Giove, Guardea, Lugnano in Teverina, Penna in Teverina).

L’avviso procede alla formazione di un elenco per la designazione da parte del Consiglio Provinciale di tre componenti effettivi e di tre supplenti di ciascuna Commissione e Sottocommissione Elettorale che dovranno operare fino al termine del mandato del Consiglio Provinciale attualmente in carica. Il termine per presentare la candidatura è lunedì 30 giugno alle 12.

I requisiti richiesti per l’ammissione alla procedura di designazione sono:

1) essere elettore residente in uno dei Comuni del circondario delle Commissioni o Sottocommissioni;

2) essere in possesso del titolo di studio di scuola secondaria di primo grado, ovvero aver già fatto parte di una Commissione elettorale circondariale per almeno un biennio;

3) non essere dipendenti civili o militari dello Stato attualmente in servizio;

4) non prestare servizio nell’amministrazione dei Comuni del Circondario;

5) non essere dipendente in servizio della Provincia di Terni, nonché dei Comuni e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza esistenti nel circondario giudiziario al quale la Commissione è preposta;

6) non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art. 10 del D.Lgs 235/2012 “Testo Unico delle disposizioni in materia di incandidabilità” e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a istanze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’art. 1, comma 63, della legge n.190/2012.

Qui l'avviso completo.