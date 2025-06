San Lorenzo in Vineis e Museo della Ceramica, novità sullo stato di avanzamento dei lavori

politica

Nell'ultima seduta del Consiglio Comunale, il consigliere comunale di Fratelli d'Italia Massimo Perali ha chiesto delucidazioni sullo stato di avanzamento dei lavori per la Chiesa di San Lorenzo in Vineis, all'interno del Cimitero Monumentale di Orvieto, e per il Museo della Ceramica, in Piazza del Popolo.

"Per San Lorenzo in Vineis – ha affermato l’assessore ai Lavori Pubblici, Piergiorgio Pizzo – è stato approvato il Piano di fattibilità tecnico economica ed è stato inviato all’Ufficio Ricostruzione che siamo in attesa che convochi il Comune e la Soprintendenza per la conferenza dei servizi.

Per il Museo della Ceramica il cantiere è stato suddiviso in due lotti, l’impiantistica è stata appaltata a ottobre 2024 mentre l’allestimento a fine 2024. Entro il 2025 dobbiamo eseguire la rendicontazione. In questo momento i lavori sono sospesi per una perizia di variante. C’è un accordo con il direttore degli scavi di Campo della Fiera per ospitare al Museo anche le ceramiche provenienti da lì".