Attivata la linea Todi Link con 40 corse al giorno

Da sabato 14 giugno sarà attiva sul sito di Trenitalia la bigliettazione unica con destinazione finale "Todi Città" da qualsiasi stazione italiana e, viceversa, da Todi verso gli scali ferroviari del territorio italiano. "Todi Link", questo il nome del servizio intermodale treno+bus, vedrà per il momento l'interscambio alla fermata di Pian di Porto e il capolinea al parcheggio meccanizzato di Porta Orvietana.

Ad assicurare la percorrenza dell'ultimo miglio sarà una navetta Busitalia con livrea Trenitalia che provvederà ai collegamenti tra la città e la stessa fermata dei bus sostitutivi delle corse ferroviarie. Alla riattivazione della ex Fcu, prevista per la metà del prossimo anno, il servizio si trasferirà in automatico presso la stazione di Ponterio.

Oltre 40 le corse attive nell'intero arco della giornata con i collegamenti in coincidenza puntuale di tutti gli arrivi e partenze, dalle 6 del mattino fino alle 22, con l'impianto per la risalita al centro storico ormai attivo già da alcuni mesi nella fascia 6 del mattino fino alle 2 della notte successiva garantendo pertanto il servizio per 20 ore su 24.

"Si tratta di una piccola grande conquista per una città che vanta anche una forte connotazione turistica", evidenzia il sindaco, Antonino Ruggiano. Fino ad oggi, infatti, coloro che si muovono in treno si trovano a scendere alle pendici del colle e a doversi arrangiare privatamente; stessa cosa al momento di ripartire. "Non a caso questo tipo di richiesta - aggiunge il primo cittadino - era tra le priorità delle strutture ricettive e delle rispettive organizzazioni di categoria".



Il nuovo servizio attivato dall'Amministrazione Comunale in accordo con Trenitalia e Busitalia va ad aggiungersi al potenziamento dei trasporti pubblici per il collegamento gratuito dai parcheggi periferici al centro storico e da e per gli impianti sportivi di Pontenaia. "Come Giunta, grazie al lavoro dell'assessore Elena Baglioni - conclude Ruggiano - siamo impegnati a ridisegnare la mobilità cittadina in direzione di una maggiore funzionalità e sostenibilità: un passo decisivo lo si potrà ancor più apprezzare tra agosto e settembre, con l'entrata in funzione dei nuovi ascensori di Porta Orvietana che consentiranno di dare forma a importanti novità anche in chiave di trasporto scolastico".