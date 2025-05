In arrivo dalla Regione risorse per le famiglie. Impegno specifico per nuclei numerosi

politica

Importanti risorse sono in arrivo a sostegno delle famiglie umbre: la Giunta Regionale, su proposta della presidente, Stefania Proietti, ha infatti definito il riparto delle risorse del Fondo nazionale per le politiche delle famiglie e, parallelamente, ha confermato e rafforzato il suo impegno specifico verso i nuclei familiari numerosi, assicurando un supporto economico mirato. Questo duplice binario di intervento sottolinea la priorità data dalla Regione alle politiche familiari.

“Con decreto sono state ripartite le risorse del Fondo per le politiche della famiglia per l'anno 2024 - ha reso noto la presidente, Stefania Proietti - e alla Regione Umbria sono stati assegnati complessivamente 470.674,75 euro. Queste risorse sono fondamentali per promuovere e realizzare interventi mirati alla tutela della famiglia in tutte le sue componenti”.

La presidente, sottolineando l'attenzione della Regione verso le sfide quotidiane dei nuclei familiari, ha affermato: "Siamo profondamente consapevoli delle sfide quotidiane che molte famiglie affrontano, specialmente quando si tratta di conciliare i tempi di vita e lavoro o di gestire le complesse attività di cura verso i propri cari, siano essi minori, anziani o persone con fragilità. Ecco perché il nostro impegno non si limita al solo sostegno economico, ma si estende al potenziamento di una rete di servizi territoriali, come i Centri per la Famiglia, pensati per offrire un aiuto concreto, ascolto e un orientamento accessibile.

Ma anche il decreto della Presidenza dei ministri-dipartimento per le Politiche della famiglia, pone un accento particolare sullo sviluppo dei Centri che diventeranno il fulcro operativo per il benessere familiare sul territorio, offrendo servizi innovativi come l'alfabetizzazione mediatica e digitale per i minori e la valorizzazione dell'invecchiamento attivo” “Vogliamo che nessuna famiglia in Umbria si senta sola di fronte alle difficoltà – ha affermato la Presidente - ma che possa trovare nella Regione e nelle istituzioni locali un supporto affidabile”.

Le risorse nazionali, pari a 470.674,75 euro, saranno destinate allo sviluppo dei Centri per la Famiglia. Come indicato dalla Presidente, questi centri non solo continueranno a fornire i servizi di base, ma ne implementeranno anche nuovi. Le risorse saranno ripartite tra i Comuni capofila di almeno 8 Zone Sociali per il 70% in base alla popolazione residente e per il 30% in base al numero delle famiglie. L'attuazione del Piano operativo regionale si svilupperà nell'arco di 18 mesi, con avvio il 1° settembre 2025 e conclusione il 31 marzo 2027. I fondi saranno trasferiti in 4 rate, con un anticipo del 20%.

Accanto all'intervento nazionale, la Regione Umbria prosegue con il proprio impegno a favore delle famiglie numerose (con almeno quattro figli) con l'obiettivo di fornire un supporto capillare e rispondente alle diverse esigenze, promuovendo il benessere e la coesione sociale su tutto il territorio regionale. Per l'anno 2024, sono stati stanziati 180.000 euro e ulteriori 180mila euro sono stati stanziati per l'annualità 2025.

Il riparto tra le Zone Sociali avverrà per il 50% in base al numero delle famiglie e per il 50% in base alla popolazione residente con una riparametrazione che terrà conto dei dati del monitoraggio effettuato nel 2024 (risorse non assegnate e domande in lista d'attesa). L'ammontare del contributo per ogni figlio minore dei nuclei beneficiari è confermato in 150 euro. I Comuni capofila di Zona Sociale dovranno pubblicare l'avviso per l'erogazione del contributo entro trenta giorni dall'approvazione della delibera regionale. Le risorse saranno trasferite con un anticipo del 20% dopo la pubblicazione dell'avviso e il saldo dopo l'approvazione delle graduatorie.