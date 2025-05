Il prefetto di Terni Antonietta Orlando in visita al Comune di Porano

Al centro anche il tema della sicurezza con il progetto di videosorveglianza del territorio comunale con il quale l’Amministrazione parteciperà al bando del Ministero dell’Interno con l’auspicio che possa ottenere il finanziamento. Si è parlato poi anche di aspetti positivi legati ai progetti PNRR finanziati al Comune come il Polo dell’Infanzia e quelli sulla digitalizzazione e al ruolo fondamentale dell’associazionismo particolarmente attivo sul territorio. Al termine dell’incontro il sindaco, Marco Conticelli, ha fatto dono al prefetto di alcune pubblicazioni relative al territorio di Porano e di un omaggio floreale.

Nota della Redazione: Orvietonews, giornale online registrato presso il Tribunale di Orvieto (TR) nr. 94 del 14/12/2000, non è una bacheca pubblica. Pur mantenendo fede alla disponibilità e allo spirito di servizio che ci ha sempre contraddistinto risultando di gran lunga l’organo di informazione più seguito e letto del nostro territorio, la pubblicazione di comunicati politici, note stampa e altri contributi inviati alla redazione avviene a discrezione della direzione, che si riserva il diritto di selezionare e modificare i contenuti in base a criteri giornalistici e di rilevanza per i lettori.