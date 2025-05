"Un incontro con la Regione per chiedere approfondimenti e modifiche alla concessione del servizio di trasporto pubblico locale"

politica

L'Assemblea dei Sindaci della Provincia di Terni nell'annunciata riunione di lunedì 26 maggio ha condiviso la proposta del presidente Stefano Bandecchi di chiedere un incontro con la Regione Umbria per chiedere approfondimenti e modifiche alla concessione del servizio di trasporto pubblico locale. "Occorre una discussione più approfondita – ha detto il presidente – per capire come gestire il servizio ed evitare che vi siano diminuzioni o eliminazione di corse e di fermate. Chiederemo un incontro alla Regione alla quale faremo presente che il trasporto pubblico deve servire tutti, da chi lo usa per andare al lavoro a chi invece lo utilizza per svariati altri motivi. Il servizio deve essere completo ed efficiente e deve coprire tutti i territori, nessuno invece ha ascoltato i sindaci".

Valentino Filippetti, sindaco di Parrano, ha chiesto la sospensione della gara per l’affidamento e la ridiscussione dell’impostazione generale. “Occorre un cambiamento di strategia che differenzi le aree urbane da quelle extraurbane – ha detto – introducendo anche un servizio a chiamata come già fanno alcuni Comuni". Marsilio Marinelli, sindaco di San Venanzo, ha posto l’accento sui problemi delle aree periferiche e montane. “Con la chiusura estiva delle scuole il trasporto scolastico viene soppresso creando una serie di disagi" ha sottolineato.

L’Assemblea ha affrontato poi anche altre importanti questioni. Su proposta del presidente Bandecchi si è stabilito di chiedere ad Enel Produzione il mantenimento del “Posto di Teleconduzione” di Villa Valle riguardante l’asta idroelettrica Tevere-Nera che invece la società vorrebbe automatizzare. Sempre il presidente ha poi spiegato le ragioni che anno indotto la Provincia a rinunciare all’uscita da Sviluppumbria. “Mantenere la presenza dell’ente al suo interno – ha affermato – rientra nella strategia di dare alla Provincia un ruolo concreto e di impulso allo sviluppo di tutto il territorio contribuendo a farlo anche a livello regionale”.

A tale proposito il presidente ha illustrato le proposte Upi per un disegno di legge regionale che ridia funzioni e risorse alle Province e che è stato inviato a tutti i sindaci per una loro valutazione. Sulla questione sono intervenuti i sindaci di Parrano, Valentino Filippetti, e Acquasparta, Giovanni Montani, che hanno sottolineato l’esigenza di ridare ruolo e funzioni reali alle Province.

Il Presidente ha poi parlato della proposta di dotare tutti i Comuni, soprattutto i più piccoli, a costo zero, di un servizio di ecocompattatori per il riciclo delle bottiglie di plastica ed ha quindi illustrato lo schema di convenzione e le opportunità offerte ai Comuni dall’Ufficio Europa di cui si è dotata la Provincia di Terni. “Un ufficio molto importante che non ha costi per gli enti e che può essere uno strumento concreto a supporto dei Comuni”, ha sottolineato.

L’assessore allo sviluppo del Comune di Terni Sergio Cardinali ha infine presentato il Marchio d’Area Provincia di Terni che ha lo scopo di facilitare domanda e offerta e affiancare alla promozione turistica del territorio anche la possibilità di attrarre nuovi investimenti, imprenditori e residenti, “unendo tutto il territorio provinciale – ha dichiarato Cardinali – con un ideale filo rosso costituito dall’acqua in un grande progetto di crescita e sviluppo”.