Mitigazione del rischio idrogeologico, iniziati i lavori sulle pendici di Orvieto e Sugano

Sono iniziati in questi giorni i lavori per la mitigazione del rischio idrogeologico sulle rupi di Orvieto e Sugano. Gli interventi, per un importo complessivo di oltre 2,3 milioni di euro finanziati dalla Regione Umbria con i fondi del Ministero dell’Ambiente, riguardano il consolidamento delle pendici della rupe di Orvieto nel tratto compreso tra il Salto del Livio e il Fosso della Civetta mentre a Sugano il completamento delle opere nella zona nord della frazione.

Nello specifico a Sugano è in corso la pulizia delle pendici necessaria ai successivi interventi di consolidamento con reti e muri di contenimento seguendo le opere effettuate nel 2016. Anche la zona di Salto del Livio è stata ripulita da piante ed erba alta per consentire i lavori di ripavimentazione della briglia di salto quota del fosso e ripristinare il percorso dell’acqua in maniera corretta dopodiché si procederà alla realizzazione dei muri di contenimento dell’alveo del fosso stesso.

“Si tratta di lavori importanti e impegnativi – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici, Piergiorgio Pizzo – anche per le procedure di intervento che saranno utilizzate in particolare per Sugano per cui saranno necessarie le calate con la corda. Nel frattempo è in corso la progettazione delle opere di consolidamento delle pendici della rupe nella zona sottostante la Fortezza Albornoz dove sono state effettuate anche delle approfondite indagini sui terreni.

Con il termine dei lavori di ripavimentazione di Via della Pace si concluderanno poi gli interventi di impermeabilizzazione della viabilità del pianoro che hanno interessato vie e piazza del centro storico, finanziati con i fondi la legge per Orvieto e Todi il cui programma complessivo sarà ultimato con una serie di interventi di regimentazione delle acque ai piedi della rupe e la verifica e la successiva implementazione della rete delle centraline di monitoraggio dei movimenti franosi per cui è stata individuata la ditta specializzata.

Stiamo quindi dando risposte concrete a criticità presenti da tempo – conclude l’assessore – intervenendo in maniera mirata. La messa in sicurezza delle rupi e il miglioramento della rete di monitoraggio rappresentano un investimento strategico per la tutela di Orvieto e delle sue frazioni, con benefici duraturi per la comunità e per il nostro patrimonio storico e ambientale”.