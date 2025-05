"Confermati i timori espressi nei giorni scorsi, dalla Regione mancanza di confronto e risposte"

politica

"Preoccupano le notizie diffuse dal Comitato Pendolari Roma-Firenze sul nuovo orario estivo di Trenitalia che purtroppo confermano tutti i timori che i sindaci di Orvieto, Cortona e Chiusi avevano espresso nella lettera inviata nei giorni scorsi ai presidenti di Regione Umbria e Toscana". Lo afferma l’assessore ai Trasporti del Comune di Orvieto, Gianluca Luciani, commentando l’ultima nota del Comitato Pendolari Roma-Firenze.

“Spiace constatare – afferma Luciani – la mancanza di confronto, di collaborazione e di risposte dalla Regione Umbria rispetto alle richieste avanzate dal Comune di Orvieto anche nelle ultime settimane. Per noi il governo regionale rappresenta naturalmente il primo interlocutore istituzionale per affrontare le criticità relative ai trasporti ferroviari sul nostro territorio e le sollecitazioni fatte più volte in questi mesi per la riattivazione del tavolo tecnico che in precedenza avevamo con Trenitalia e Rfi, da allargare alla Regione Toscana, miravano proprio ad avere un confronto aperto con tutti i soggetti coinvolti per affrontare insieme le problematiche in essere e trovare le migliori soluzioni.

Allo stesso tempo anche questa mattina abbiamo rinnovato la richiesta di incontro al Ministro dei Trasporti per sottoporgli la situazione che stanno vivendo negli ultimi mesi centinaia di pendolari del territorio orvietano, e non solo, che vengono penalizzati oltre modo e più di altri in Umbria dai lavori che si stanno realizzando sulla rete ferroviaria. In questa ottica il sindaco Roberta Tardani, come aveva promesso in occasione dell’incontro pubblico che si è tenuto sabato 17 maggio, porterà giovedì 29 maggio all’attenzione della riunione dei sindaci delle Aree Interne una bozza di documento che riprende e amplia i contenuti del patto proposto dal comitato pendolari.

Un documento che condivideremo con il comitato, che auspichiamo sia sottoscritto dai sindaci dell’Area Interna ma anche dai Comuni di Chiusi e Cortona e che, se ci saranno i tempi, potrà essere portato subito all’attenzione dei consigli comunali per il più ampio coinvolgimento e sostegno da parte di tutte le forze politiche e civiche. Come Amministrazione siamo pronti a condividere ecollaborare con il comitato pendolari ad ogni iniziativa che si vorrà mettere in campo da qui ai prossimi giorni per cercare di scongiurare il perdurare di scelte non più sostenibili per la qualità di vita dei nostri concittadini nella convinzione che avere collegamenti ferroviari efficienti e accessibili rappresenta una condizione necessaria per garantire il diritto alla mobilità, sostenere la residenzialità e promuovere lo sviluppo economico di un territorio come questo”.