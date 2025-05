Referendum abrogativi 2025, a Orvieto in 15.107 chiamati al voto l'8 e il 9 giugno

Sono 15.107 – di cui 7.163 uomini e 7.944 donne – gli elettori del Comune di Orvieto che saranno chiamati al voto per le consultazioni referendarie riguardanti cinque quesiti abrogativi. Ventotto i seggi nel territorio comunale che saranno aperti domenica 8 giugno dalle 7 alle 23 e lunedì 9 giugno dalle 7 alle 15. Il Comune di Orvieto ha predisposto una pagina speciale sul sito web istituzionale con i quesiti referendari, i fac-simile delle schede e tutte le informazioni utili a partire dagli orari di apertura degli uffici per il rinnovo delle tessere elettorali.

