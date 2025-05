Diga nella Media Valle del Paglia, contrari i Comuni di Acquapendente, Allerona, Castel Viscardo, Orvieto e Proceno

politica

I Comuni di Acquapendente e Proceno nel Lazio e di Allerona, Castel Viscardo e Orvieto in Umbria sono favorevoli a interventi di riqualificazione fluviale e messa in sicurezza idraulica del fiume Paglia che siano adeguati, sostenibili ed efficaci, mentre esprimono la propria contrarietà all'ipotesi di costruzione di una diga - prospettata dal Documento di fattibilità delle alternative progettuali (DFAP) dell'Autorità di bacino per l'Appennino Centrale (AUBAC) - in quanto struttura fortemente impattante sul territorio della media valle del Paglia.

La nuova diga andrebbe infatti a inserirsi in una zona ad elevato tasso di biodiversità, compromettendo i delicati equilibri ambientali e la vita delle comunità della valle. A ciò si aggiunge l'elevato rischio idrogeologico che un invaso di 30 milioni di metri cubi d'acqua potrebbe aggravare. I sindaci chiedono inoltre che le opere a cui sono favorevoli - tra cui la regimazione delle acque tramite vasche di espansione laterali e gli altri interventi finalizzati a evitare le dannose conseguenze di alluvioni e siccità - possano essere estese anche nel tratto più a monte in Toscana. Esiste già un Contratto di fiume stipulato a febbraio 2022 tra tutti i comuni coinvolti e la Regione Lazio, ma che non risulta sia stato tenuto in considerazione negli studi e nei progetti effettuati dall'autorità di bacino.

I Comuni interessati, infine, mettono in evidenza la scarsa attenzione nei confronti di cittadini e associazioni per quanto riguarda trasparenza e partecipazione, sia nella progettazione preliminare sia nelle fasi preparatorie al dibattito pubblico previsto per legge. In particolare, i sindaci esprimono dubbi circa l'opportunità di concentrare illustrazione e discussione di un progetto particolarmente complesso in un'unica seduta per ciascun comune. Gli incontri inizieranno il 20 maggio a Orvieto, quindi proseguiranno il 21 ad Allerona e il 26 ad Acquapendente.

Alessandra Terrosi - Sindaca di Acquapendente

Luca Cupello - Sindaco di Allerona

Daniele Longaroni - Sindaco di Castel Viscardo

Roberta Tardani -Sindaco di Orvieto

Roberto Pinzi - Sindaco di Proceno