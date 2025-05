"Le interlocuzioni avviate da tempo consentono alla Regione di gestire meglio gli arrivi dei pellegrini"

politica

Il 2025 sta rappresentando per l’Umbria un periodo di intensissimo afflusso turistico, per via del Giubileo e la canonizzazione di Carlo Acutis, e gli 800 anni dalla morte di San Francesco lo prolungheranno anche sul prossimo anno. Da tempo Regione Umbria ha avviato le interlocuzioni con la cabina di regia nazionale e con tutti i soggetti coinvolti per potenziare i collegamenti su ferro e su gomma e per la riprogrammazione dei lavori previsti sulle vie di comunicazione stradali e ferroviarie per favorire l’ordinato afflusso dei turisti e dei pellegrini non verso la sola Assisi, ma in direzione tutte le principali mete umbre.

In questo sforzo si inquadrano il potenziamento dell’Assisi Link, con le corse aumentate nei giorni feriali a una ogni venti minuti, per un totale di 44 corse giornaliere, e nei giorni festivi ad una ogni quarto d’ora, per un totale di 57 corse giornaliere tra le ore 8 e le 20. È stato inoltre esteso l’orario dell’Orvieto Link utilizzabile con il titolo di viaggio treno+funicolare, fino alle 18:30 nei giorni feriali, anziché le 13:30, offrendo ulteriori opportunità di visita al centro storico della città etrusca.

"Quello dell’estensione degli orari e del potenziamento dei due servizi Link – dichiara l’assessore regionale alle Infrastrutture e ai Trasporti – è uno dei primi frutti del lavoro di raccordo e condivisione delle esigenze della nostra regione che abbiamo avviato nei mesi scorsi con Busitalia, FS Italiane e tutti gli altri soggetti coinvolti. Si tratta di un primo risultato, cui se ne aggiungeranno degli altri, poiché vogliamo fare in modo che dai due hub di ingresso nella nostra regione, Perugia e Terni, si possa irradiare un sistema viario e trasportistico in grado di fare in modo che chi viene in Umbria sia invogliato a rimanere più giorni e visitare anche le altre realtà e gli altri territori regionali”.

Nello specifico, l’Assisi Link ha facilitato l’accesso ai luoghi sacri di Assisi, in particolare alla Basilica di San Francesco, collegando la Stazione di Assisi - Santa Maria degli Angeli e il centro storico, e migliorando la fruibilità dei trasporti per pellegrini e visitatori. Nelle due settimane trascorse dal 17 aprile, giorno in cui sono diventate più frequenti le corse, al netto dei picchi di presenze registrati in occasione delle Festività (circa 4.000 persone/giorno), la linea ha trasportato circa 2.500 passeggeri al giorno. Da parte sua, l’Orvieto Link garantisce un collegamento rapido e diretto tra la stazione ferroviaria e il Duomo di Orvieto, cuore spirituale e artistico della città, tramite funicolare e linea autobus. L’estensione oraria del servizio ha permesso di incrementare i passeggeri trasportati di quasi 1.000 unità giornaliere.