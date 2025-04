Nuova vita per l'ex Fabbrica della Ceramica di Deruta

politica

Incontro tra Comune di Deruta e Provincia di Perugia per dare, a poche settimane dall'insediamento alla guida dell'ente di Piazza Italia, immediata continuità ai progetti e investimenti già in essere. Tra i temi in evidenzia la definizione di un protocollo di intesa per il recupero e la riqualificazione della ex Fabbrica, complesso di circa 3.000 metri quadrati di proprietà per metà del Comune e per metà della Provincia.

"Si tratta di un progetto molto ambizioso - spiega il sindaco Michele Toniaccini - che ha l'obiettivo di rivitalizzare e valorizzare una struttura importante per la storia e il futuro di Deruta. Il piano terra sarà destinato a sede di associazioni, ad uffici comunali e ad attività socio-culturali; al piano superiore prevediamo invece un'area innovativa dedicata alla ricerca, alla didattica e alla sperimentazione per la promozione e lo sviluppo del settore della ceramica, cifra identitaria della città".



Oggetto di confronto di uguale importanza la sistemazione della viabilità a servizio del nuovo polo scolastico in via di ultimazione. "Con la Provincia di Perugia - spiega Michele Toniaccini - stiamo lavorando da tempo ad un accordo che prevede la realizzazione di un anello stradale che risponda alle esigenze di funzionalità e di sicurezza connesse agli importanti servizi che il plesso si appresta ad ospitare una volta completati i lavori".



Sempre in tema di viabilità è stato fatto un esame delle diverse strade di competenza provinciale che necessitano di interventi di manutenzione straordinaria. Attenzione particolare è stata riservata a Via della Circonvallazione nord e alla strada che collega il capoluogo di Sant'Angelo di Celle, dove la mancanza di marciapiede e pubblica illuminazione costituiscono un motivo di pericolo, due situazioni che il primo cittadino di Deruta è tornato ad indicare come prioritarie.