Anche a Orvieto Fratelli d'Italia raccoglie firme contro l'aumento delle tasse in Umbria

Fratelli d’Italia sarà presente sabato 5 aprile, dalle 10 alle 13, a Orvieto in Piazza della Repubblica, nei pressi degli archi della Chiesa di Sant’Andrea, per una grande iniziativa di raccolta firme contro l’aumento delle tasse deciso dalla Giunta Regionale umbra. Una manovra fiscale inaccettabile che colpirà duramente famiglie, lavoratori, pensionati e imprese umbre. Si parla infatti di:

• IRPEF: aumenti fino al 2,1%

• IRAP: dal 3,40% al 3,90%

• Bollo auto: aumento del 10%

Questi rincari potrebbero tradursi in una spesa extra fino a 1.500 euro a persona. Una vera e propria stangata, giustificata da un presunto “buco” nella sanità che, secondo le analisi di esperti indipendenti, non risulta dai documenti ufficiali. Fratelli d’Italia dice No a questo attacco al potere d’acquisto degli umbri. I cittadini potranno esprimere con una firma il proprio dissenso verso una politica fiscale che penalizza i più deboli e mette in difficoltà l’intera economia regionale. Invitiamo tutti a partecipare: è il momento di far sentire la propria voce e difendere insieme il futuro dell’Umbria.

Fratelli d'Italia – Orvieto